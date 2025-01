O conceito de smartwatch Micro LED da Samsung é a tela mais brilhante que já vi em um relógio

Alguém precisa de uma tela? que brilhante em seu pulso? Esse foi o meu pensamento quando vi o conceito de smartwatch micro LED da Samsung Display em CES 2025. Não tive permissão para tocar ou interagir com o conceito do relógio, mas não precisei fazer isso para entender por que ele é especial. Mesmo olhando à distância, pude ver como a tela é incrivelmente brilhante em comparação com o smartwatch padrão, fazendo com que o rosto luminoso de Las Vegas e as luzes da rua exibidas na tela do relógio realmente se destaquem.

A tela usa Micro LED, um tipo de tecnologia de exibição que usa uma série de pequenos LEDs para exibir imagens, geralmente resultando em melhor brilho. A Samsung e outras empresas já utilizam a tecnologia em suas televisões, mas ela ainda não chegou aos dispositivos portáteis. No entanto, havia rumores de que a Apple estava trabalhando em telas micro LED para o Apple Watch, mas desde então abandonou essa iniciativa, de acordo com Bloomberg.

O relógio que vi no estande da Samsung Display é apenas um conceito, então não se sabe se ele realmente chegará em um produto futuro. Samsung Display e Samsung Electronics são entidades separadas; a primeira é uma fornecedora de displays, enquanto a segunda é uma empresa de tecnologia de consumo. Portanto, só porque a Samsung Display desenvolveu novas tecnologias de exibição não significa necessariamente que elas chegarão em novos produtos, já que muitos desses tipos de telas avançadas são normalmente caros para produzir em grande escala.

Mas voltando ao brilho deste relógio-conceito Samsung Display.

Uma placa perto do relógio indicava que seu brilho era inferior a 4.000 nits no máximo, em comparação com a tela de 3.000 nits do Apple Watch Ultra 2 e a tela de 2.000 nits do Pixel Watch 3. No entanto, era tão brilhante que certas partes pela imagem eles pareciam um pouco desbotados.

A Samsung Display não é a única empresa que explora dispositivos vestíveis com micro LED. A fabricante de monitores com sede em Taiwan, AUO, também menciona monitores micro LED para dispositivos vestíveis em seu site.

Há também a questão de por que uma tela tão brilhante seria útil no pulso, se é que seria útil. Se a Samsung algum dia incorporasse essa tecnologia em um futuro Galaxy Watch, e isso é um grande problema, eu poderia ver como isso faria sentido em um modelo Pro ou Ultra projetado para uso externo. Essa tela brilhante seria fácil de ver sob a luz solar direta e também poderia permitir que o relógio funcionasse como uma lanterna melhor em ambientes escuros. E também pode haver usos mais surpreendentes ou úteis.

Também me pergunto se esse nível de brilho irá descarregar a bateria mais rapidamente e quão escuro pode ser o mostrador de um relógio ultrabrilhante, especialmente se você o usar enquanto dorme.

Embora ainda não saibamos se um smartwatch micro LED está no horizonte, o conceito do Samsung Display oferece um vislumbre do que é possível do ponto de vista técnico. Talvez isto indique o que poderemos ver no futuro, à medida que as tecnologias se tornarem mais baratas e mais fáceis de produzir em massa.

Se o conceito de smartwatch da Samsung for alguma indicação do que está por vir, o futuro dos smartwatches pode ser muito brilhante.

