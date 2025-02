O congelamento dos gastos da EPA de Trump continua apesar das ordens judiciais

Climatewire | O governo Trump ainda congela muitos subsídios e infraestrutura climáticos, apesar de duas ordens do tribunal federal que o impediram de fazê -lo.

Organizações e agências estaduais não lucrativas ainda não tiveram acesso a bolsas de estudo da EPA na segunda -feira, financiadas pela lei sobre a redução da inflação. Dois juízes do Tribunal Distrital fizeram a ordem para reverter esses custos – a juíza do distrito americano Loren Alikhan Fortaleça seu pedido na segunda -feira.

A EPA administra vários programas principais de subsídios sob a lei climática, incluindo o programa de subsídio de redução da poluição climática de quase US $ 5 bilhões e o programa solar de US $ 7 bilhões para todos os programas, que apóiam projetos solares comunitários e no telhado em bairros de baixa renda . A esmagadora maioria desses subsídios foi final quando o ex -presidente Joe Bider deixou o cargo no mês passado, e a EPA de Trump tem poucas opções claras para retirar fundos ou reutilizar os preços.

A EPA não é a única agência a interromper os pagamentos do IRA e da Lei de Infraestrutura Bipartida de 2021, disse Jillian Blanchard, vice-presidente de mudança climática e justiça ambiental aos advogados de um bom governo. Ela disse que os destinatários de subsídios nos departamentos agrícolas e de energia também apontam que não podem acessar os fundos.

“As pessoas não podem entrar em suas contas. Eles não podem acessar financiamento. Eles estão esperando as faturas pagarem. Ninguém vai se lembrar deles “, disse ela.

Os destinatários do programa da EPA disseram ao Politico no Politico na segunda -feira que a incapacidade de acessar os fundos já teve um impacto depois de uma semana. Os beneficiários, concederam anonimato para evitar represálias, disseram que eles tinham que ter dinheiro para despesas, como pagamento ou aluguel, sem saber se e quando isso seria reembolsado. A geada também levou certos destinatários a suspender a contratação – e se preocupar com a duração da equipe existente.

O Ministério da Justiça em um arquivo na segunda -feira reconheceu a ordem de Alikhan e está comprometido em informar as agências. Mas ele argumentou que a ordem “contém vários termos e acordos ambíguos que poderiam ser lidos para constituir intrusões significativas sobre as autoridades legítimas do poder executivo e a separação dos poderes”.

O advogado em exercício Geral da EPA, Sean Donahue, enviou uma agência de “mala direta” para todos os funcionários antes das 9h da manhã de segunda -feira, vinculada à ordem de proibição temporária. Ele prometeu “conselhos adicionais da EPA sobre a ajuda financeira da agência”, que, segundo fontes, não haviam sido enviados na noite de segunda -feira.

A EPA se recusou a responder a uma investigação de notícias da E&E, explicando por que os fundos permaneceram congelados, referindo -se às perguntas do DOJ. A EPA não reconheceu que o atraso ocorreu devido a uma dificuldade técnica ou se a agência pensou que estava de acordo com a ordem judicial.

O DOJ se recusou a comentar.

Zealan Hoover, ex -diretor de implementação da Biden EPA, disse que o governo Trump parecia tentar evitar a ordem.

“Estou muito preocupado com o fato de que essa ação ilegal exigirá que governos de estados e instalações suspendam a construção, para demitir a equipe e desacelerar seu trabalho para fornecer ar e água mais limpos”, disse ele.

Blanchard ecoou essa preocupação.

“Parece que essa estrutura simplesmente planeja navegar completamente na ordem direta de um tribunal”, disse ela.

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.