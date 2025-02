O governo indiano aumentou o serviço de autenticação de Aadhaar para entidades públicas e privadas em vários setores na sexta -feira. A expansão fez parte da recente melhoria introduzida pela eletrônica de serviço e tecnologia da informação (Meitate). O ministério disse à facilidade de restrição ao acessar a autenticidade do serviço e aumentar a inovação, o conhecimento e o aprimoramento do serviço público em vários serviços. O controle também ilustrou e move e melhora a transviência do processo de tomada de decisão das entidades Theudes.

Meata expande os serviços de autenticação Aadhaar

A expansão faz parte da autenticação de Aadhaar para um bom governo (Social, Inovação, Ciência) Regras de Emenda, 2025 sob o Aadhaar (direcionados e serviços de interesses financeiros e outros, em que está em uma egazzette notificação bem como mídia social depois em 10 (pretertamente para o Twitter).

Com esta emenda, um seres tão públicos e privados não poderá acessar o Escritório de Autenticação Aadhaar para verificar suas credenciais em seus usuários e clientes. “Isso ajudará tanto os provedores de serviços quanto os que buscam transações confiáveis”, um Comunicado de imprensa pelo ministério do qual.

E depois que uma melhoria pretende melhorar para o escopo e a autenticação Aadhaar promover um bom governo, bem -estar social, inovação e disseminação da ciência. Meitas também afirmou que o uso de Aadhaar pelo governo e não-governo da vontade melhorará a prestação de serviços e o lazer que vive para as pessoas. Atualmente, a expansão inclui setores para comércio eletrônico, viagens, turismo, hospitalidade, saúde e muito mais.

Paint para ser elegível para acessar o Serviço de Autenticação Aadhaar, as entidades se aplicarão com detalhes sobre a intenção dos requisitos do Serviço ou Departamento de Central ou status do governo de uma forma específica. As solicitações e examinando a Autoridade de Identificação exclusiva da Índia (UIDAI) e a aprovação serão emitidas pela MEITAS de acordo com a recomendação da UIDAI.

Notavelmente, as leis de melhoria de novas emendas foram introduzidas em 2020 para restringir as entidades privadas, acesso aos serviços de autenticação de Aadhaar. Nas leis introduzidas após a Suprema Corte Restrito Entidades privadas da busca de dados Aadhaar citaram argumentos como segurança e privacidade da informação.