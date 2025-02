O COVVI-19 pode estar ligado a um maior risco de Alzheimer

Além da maldição potencial do longo covid, as pessoas que tiveram o vírus SARS-CoV-2 podem ter maior probabilidade de desenvolver altos níveis de biomarcadores para proteínas cerebrais ligadas à doença de Alzheimer, relatar cientistas em um novo estudo.





O efeito médio estimado do vírus nas proteínas beta amilóides foi comparável ao efeito de quatro anos de envelhecimento, revelou pesquisadores.





A diferença foi a mais pronunciada em pacientes que foram hospitalizados com um CoVVI-19 grave, revelaram o estudo ou naqueles com fatores de risco subjacentes, como pressão alta.





Esses resultados sugerem mais um efeito insidioso do Covid, escrevem pesquisadores, sugerindo que mesmo casos leves ou moderados podem acelerar processos biológicos que promovem o acúmulo de proteínas beta amilóides, que pesquisas anteriores vincularam à doença de Alzheimer.





No entanto, existem avisos significativos a serem observados. Por um lado, foi um estudo de observação, portanto, pode estabelecer uma correlação, mas não uma causalidade.





E mesmo que a Covid aumente o risco para esses biomarcadores, não sabemos se esse efeito seria único no SARS-CoV-2, ou se poderia ser desencadeado da mesma maneira por outros patógenos, como a gripe.





Os biomarcadores sanguíneos usados ​​neste estudo também são relativamente novos, os autores reconhecem e questionáveis ​​de maneira confiável como ferramentas clínicas.





No entanto, dados os efeitos devastadores das origens de Alzheimer e de suas origens incertas, pistas como essa podem ser peças preciosas de um quebra -cabeça urgente.





Isso corresponde a pesquisas anteriores sugerindo que certos tipos de infecções podem aumentar o risco de Alzheimer para algumas pessoas, explica o neurocientista Eugene Duff, do Imperial College of London.





“Nossos resultados sugerem que o Covid-19 pode causar mudanças que contribuem para a doença neurodegenerativa”, Duff disse. “Achamos que pode ser devido à inflamação desencadeada pela doença, embora a maneira como essa inflamação possa ter um impacto no cérebro e as alterações amilóides ainda não estejam completamente claras.





“Não podemos dizer que a captura do vírus SARS-CoV-2 causa diretamente essas mudanças, ou se for esse o caso, por como apenas um único episódio de infecção aumenta o risco de alguém”, ele Notas.





“Mas nossos resultados sugerem que o covvi -19 poderia aumentar o risco de Alzheimer no futuro – como foi sugerido no passado para outros tipos de infecções – especialmente entre pessoas com fatores de risco pré -existentes”, ele disse.





Alzheimer é uma doença neurodegenerativa cruel e misteriosa que pode gradualmente destruir a memória e as capacidades cognitivas de uma pessoa. É a forma mais comum de demênciaUm grupo de problemas cerebrais que afligem mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo.





Cerca de 10 milhões de novos casos de demência são diagnosticados a cada ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que estima que Alzheimer possa representar dois terços de todos os casos.





Apesar de sua prevalência, o Alzheimer ainda está envolvido em mistério. Uma grande parte da atenção se concentrou nas placas beta amilóides, embora não esteja claro qual o papel eles desempenham e se causam a doença ou vice -versa.

As proteínas beta-amilóides são comuns no corpo, servindo para fins. Seus tufos ou placas acúmulo é o que é perturbador.





Essas placas estão fortemente associadas à doença de Alzheimer e, embora seu papel permaneça perturbado, elas podem desencadear sintomas da doença prejudicando os neurônios no cérebro, observe os autores do estudo.





Dada a incerteza, parece aconselhável pagar pelo menos se algo estiver correlacionado com os biomarcadores suspeitos de Alzheimer – neste caso, relações de diferentes formas de beta amilóide.





Duff e seus colegas examinaram os dados de 1.252 participantes no BioBank britânicovariando de 46 a 80 anos. Isso incluiu dados coletados antes e depois das infecções confirmadas do SARS-COV-2.





Eles compararam os biomarcadores de ex -pacientes com covid com os dos participantes que têm características semelhantes, mas sem evidências de infecções passadas.





Pessoas com uma história covid tinham maior probabilidade de ter mudanças específicas nas proteínas sanguíneas que a pesquisa anterior vinculou-se à patologia beta-amilóide no cérebro, revelou o estudo.





A extensão da mudança lembrou a de uma variante genética conhecida como apoE4, que é um fator de risco estabelecido para a doença de Alzheimer, observe os pesquisadores.





A mudança também tem sido mais dramática em pessoas que foram hospitalizadas por covid – e para aqueles que têm risco de Alzheimer conhecido, como a hipertensão.





“Há muito que suspeitamos de uma ligação entre doenças infecciosas e a progressão de doenças neurodegenerativas – tanto com doenças virais, como herpes quanto gripe, e com infecções bacterianas crônicas”, ” disse O principal autor Paul Matthews, neurologista do Instituto de Pesquisa da Demência do Reino Unido do Colégio Imperial de Londres.





“Esta análise mais recente sugere que a infecção SARS-COV-2 poderia potencialmente ser outro desses motores da doença, especialmente entre aqueles que têm fatores de risco subjacentes”, isso disse.





“No final, quanto mais sabemos sobre os fatores que contribuem para o risco de demência – sejam eles diretamente sob nosso controle, como estilo de vida ou dieta, ou modificáveis ​​por vacinas ou tratamento precoce para doenças infecciosas – mais temos algum possibilidades para intervir para intervir para a prevenção da demência “, ele adicionar.

O estudo foi publicado em Medicina da natureza.