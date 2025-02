O DNA confirma orcas para um dos predadores marinhos mais mortais da Austrália

Não são apenas os tubarões brancos na costa sul -africana de Gansbaai que sentem o medo profundo e primitivo conhecido apenas de presas.

Durante anos, um único par de orcas (Orcinus orca) foi gravado nas costas de Gansbaai, Harrying e perseguindo tubarões brancos (Carcharod Carcharias) que fazem da zona uma de suas casas, cruzando o fígado animado de tubarões, deixando o resto das carcaças para lavar no chão.





Agora parece que o comportamento é mais difundido do que sabíamos. Em 2023, na costa sudeste da Austrália, meio mundo de Gansbaai, os restos de um tubarão branco de 4,7 metros (15,4 pés) lavados no chão, um buraco no abdômen cortado por cordeiros de frangalhos em frangalhos e uma ausência marcada com fígado.





O sequenciamento de DNA confirmou agora que o culpado não era outro senão uma orca.

“Houve quatro lesões limitadas distintas, uma das quais era característica da extração do fígado pelos assassinos, semelhante ao que foi observado na África do Sul”, ” a bióloga Isabella Reevesda Universidade de Flinders, na Austrália.





Os pesquisadores fizeram golpes das feridas de mordida de tubarão branco e sequenciaram qualquer material genético que o predador poderia ter deixado. Isso confirmou a presença de DNA da Orca na mordida principal, enquanto três outras lesões transportaram vestígios de DNA por escovar os tubarões bruadnose setegill.





Como descobrimos, a predação de orcas em peixes cartilaginosos como tubarões e raios não é incomum. As orcas são muito adaptáveis ​​e muito inteligentes e, no mundo, diferentes grupos de orcas desenvolveram suas próprias estratégias para caçar e comida.





A estratégia desenvolvida pelo par chamada Port e Starboard na costa da África do Sul é fascinante porque envolve duas espécies eficazes de predador marinho, mas um conjunto crescente de evidências sugere que não é única. Orcs no Golfo do México presas de tubarões -baleias, por exemplo. E as orcas na costa da Austrália foram registradas atacando várias espécies de tubarões, incluindo Porbs, Makos, tubarões azuis, tubarões -tigres e tubarões terrestres.





Mas a descoberta da carcaça de tubarão branco em 2023 foi o primeiro exemplo conhecido de predação da orca das espécies nas águas australianas.

“Esses resultados fornecem evidências convincentes da predação de assassinos em tubarões brancos nas águas australianas, com uma forte indicação do consumo seletivo do fígado”, ” Reeves disse. “Isso sugere que tais eventos de predação podem ser mais difundidos e difundidos em todo o mundo do que pensávamos antes”.





Dois dias antes de lavar a carcaça no chão, perto de Portland, no estado australiano de Victoria, duas orcas conhecidas localmente, a ponta dobrada e a ondulação foram vistos caçando e pegando grandes presas na vizinha Bridgewater Bay. Isso pode ter sido a caçada em questão, embora seja difícil obter confirmação.





Tudo o que sabemos no momento é que o culpado era orcas – mas é bastante de tirar o fôlego. Orcs têm seus próprios habitats, casas de caça e especialidades. Grupos diferentes em lugares diferentes Não misture, não se comunique ou reprova Um um com o outro. Isso levanta questões interessantes sobre como o comportamento de caça semelhante poderia ter aparecido em dois lugares muito diferentes.

É possível que a predação de orca de tubarões brancos seja apenas um comportamento normal mais comum do que sabíamos. Se for esse o caso, devemos saber mais e como isso afeta o restante do ecossistema.





O deslocamento de um predador mais alto pode ter efeitos graves: na África do Sul, por exemplo, a presença reduzida de tubarões significa uma queda na predação de tubarões nas focas de elefantes, o que pode aumentar os alimentos para os focas posteriormente.





Se as orcas nas águas australianas começaram a enfrentar tubarões brancos, isso pode ter implicações para as populações de animais que os tubarões comem normalmente.





“As evidências sugerem que os tubarões brancos se moveram ou mortos diretamente como resultado da predação dos assassinos na África do Sul levaram a mudanças em cascata no ecossistema marinho mais amplo”, ” disse o geneticista ecológico Adam Miller da Universidade de Flinders.





“Sabemos que os tubarões brancos são os principais reguladores da estrutura e funções dos ecossistemas, portanto, é muito importante que preservemos esses melhores predadores. Portanto, é importante ficar de olho nesses tipos de interações nas águas australianas, se possível”.

A pesquisa foi publicada em Ecologia e evolução.