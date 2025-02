O enforcamento de pratos molhados dentro de sua casa pode ser um risco à saúde

A suspensão de secagem no jardim tem sido rara nos últimos meses, tempestades de inverno trazendo temperaturas geladas e 100 rajadas de vento. Mas a maneira como secamos nossas roupas dentro conta?





A secagem de roupas molhadas em suportes em espaços mal ventilados pode aumentar a quantidade de mofo em sua casa, que está associada a problemas de saúde e, em alguns casos, até a morte.





Quando o mofo cresce em sua casa, ele pode formar manchas pretas ou verdes nas paredes e geralmente cria um molde desagradável. Não deve ser ignorado porque ser exposto a moldes por longos períodos pode ter sérias implicações para a saúde.





O molde é um termo amplo para um grupo de cogumelos que produzem pequenas partículas chamadas esporos. Os cogumelos produzem esporos quando as condições são adequadas para o seu crescimento, o que pode incluir temperaturas mais baixas e alta umidade.





É por isso que é mais provável que você encontre mofo que cresça nos tetos do banheiro ou nas paredes molhadas, onde há mais água para que os esporos de fungos sejam depositados e desenvolvidos.

Existem muitas espécies diferentes de mofo. Os mais comuns para causar problemas em casas molhadas são Penicillium e Aspergillus. Estima -se que respiremos um pequeno número de esporos desses cogumelos em um Base diária.





Felizmente, nosso sistema imunológico é muito bom em localizar e matar esporos de fungos, o que limita o número de infecções pulmonares fúngicas em humanos, mesmo que estejamos constantemente expostos. Células imunes chamadas macrófagos Sente -se dentro das áreas de ar dos pulmões (chamados alvéolos), e essas células comem tudo o que você inspira que pode ser considerado prejudicial, incluindo esporos de fungos.





Riscos de comprometer sistemas imunológicos

No entanto, existem muitas pessoas cujos sistemas imunológicos não são capazes de Excluir esporos de fungosE nesses casos, os fungos podem causar infecções perigosas ou piorar as condições de saúde subjacente (como asma).





Pessoas que têm Sistemas imunológicos danificados ou comprometidos correm mais o risco de ficar seriamente doentes com infecções por fungos. Moldes como Aspergillus causam infecções em pacientes com uma função imunológica limitada ou que apresentam danos pulmonares de doenças como asma, fibrose cística e doença pulmonar obstrutiva crônica (MPOC) associada ao tabagismo.





Em pessoas com asma, o sistema imunológico reage excessivamente a gatilhos (incluindo esporos de fungos) causando inflamação no pulmão. Essa inflamação torna mais difícil respirar, reduzindo o tamanho das vias aéreas.





O mesmo tipo de resposta imune é responsável pelos sintomas da asma e respostas alérgicas, e os esporos fúngicos também podem desencadear esses mesmos tipos de respostas imunes. Isso significa que os esporos de fungos podem ser um gatilho particularmente poderoso para algumas pessoas.

Em casos muito extremos, os esporos de fungos não apenas causam inflamação, mas podem invadir as vias aéreas e bloqueá -las, levando ao sangramento no pulmão. Isso acontece quando os esporos germinam e formam projeções de aranha longas chamadas micélio que criam pedaços pegajosos que bloqueiam as vias aéreas e danificam os delicados tecidos do pulmão.





Resistência crescente

As infecções de Aspergillus são tratadas com medicamentos antifúngicos chamados Azolsque impedem que as células fúngicas se formem corretamente. Azols é muito eficaz, mas há Aumento nas taxas de resistência A Azols relatado em Aspergillus, o que é uma preocupação importante.





Nós temos um faixa limitada Medicamentos antifúngicos disponíveis para tratar infecções por mofo – e quando a resistência se desenvolve, isso pode reduzir seriamente as opções que um paciente tem para o tratamento.





Resistência a medicamentos como os Azols podem se desenvolver em pacientes que tomam esses medicamentos por longos períodos, mas pesquisas recentes indicaram que a resistência é mais comum Desenvolver no meio ambienteOnde estão a maioria dos cogumelos. Isso significa que, mesmo antes de um paciente ser diagnosticado com uma infecção por Aspergillus, já pode ser tarde demais para que os medicamentos antifúngicos sejam eficazes.





O desenvolvimento da resistência a medicamentos em fungos ambientais tem sido associado ao uso de Azols e outros medicamentos antifúngicos na agricultura. Infecções fúngicas são um Grande problema para culturasE as plantas precisam de proteção contra essas infecções da mesma maneira que nós. Infelizmente, os mesmos medicamentos que usamos na clínica são os mesmos tipos usados ​​na agricultura.





As mudanças climáticas também podem causar resistência a medicamentos em fungos ambientais. Exposição a altas temperaturas Observado recentemente para ajudar os mexilhões a desenvolver resistência a medicamentos antifúngicos comumente prescritos.





Havia também Relatórios dos pacientes caem mal Espécies de mofo que não deveriam causar doenças humanas, em parte porque não podiam crescer à temperatura do corpo humano.





Mais espécies de mofo podem, portanto, recuperar o Capacidade de causar infecçõesalém de se tornar resistente a medicamentos. Programas de pesquisa e iniciativas de saúde Este instrutor para essas mudanças é essencial para nos ajudar a nos preparar para um aumento potencial nas infecções por mofo.





Embora um sistema imunológico saudável signifique que a exposição típica a esporos de fungos provavelmente não causaria problemas de saúde, ser exposto a quantidades muito grandes de esporos de fungos pode ser mortal, mesmo para pessoas que não têm problemas de saúde subjacentes.





Em 2020, criança Awaab Isaac morreu diretamente de uma alta exposição a esporos de fungos, causados ​​por umidade excessiva e mofo em sua casa.





Sua morte levou a uma mudança na lei britânica (Awm é a lei) que obriga os proprietários a reagir rapidamente à umidade nas casas que eles gerenciam, para garantir que os inquilinos não sejam expostos a níveis excessivos de esporos fúngicos quem pode afetar sua saúde física e mental.

Portanto, é importante ajudar a manter sua casa livre de mofo. A melhor maneira de fazer isso é garantir que você tenha uma boa ventilação e tome outras medidas para reduzir a umidade, como usar um desumidificador ou investir em uma grade aquecida para secar suas roupas dentro do inverno.

Rebecca A. DrummondProfessor Associado, Imunologia e Imunoterapia, Universidade de Birmingham

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.