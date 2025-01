O ensino da evolução tem um futuro brilhante nos Estados Unidos

Há cem anos, um jovem professor, John T. Scopes, foi julgado em Dayton, Tennessee, por violar uma lei estadual recentemente promulgada que proibia os educadores estatais “de ensinar qualquer teoria que negue a história da criação divina do homem conforme ensinada na Bíblia, e de ensinar, em vez disso, que o homem é descendente de ‘uma ordem animal inferior’. Desde então, as tentativas religiosas de minar o ensino da evolução nas escolas públicas americanas não só continuaram, mas também se adaptaram em resposta a reveses legais.

Hoje, contudo, existem tendências encorajadoras que sugerem que o arco da história está a avançar em direcção ao ensino da evolução.

Notoriamente, Scopes foi considerado culpado e, embora o a condenação foi anulada em recurso, lei do mordomosob o qual foi continuado, permaneceu em vigor e foi acompanhado por leis semelhantes promulgadas em Arkansas e Mississippi no final da década de 1920. Somente em 1967 a legislatura do Tennessee. revogou a Lei Butlerem parte em resposta à publicidade negativa em torno do julgamento de Scopes causada pelo sucesso de bilheteria de Hollywood Herdar o vento. No ano seguinte, a lei do Arkansas foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte em sua decisão em Epperson v., e o seu homólogo do Mississippi também foi declarado inconstitucional pelo mais alto tribunal do estado em 1970.

Seguiu-se uma segunda onda de ataques à educação evolucionista. A sua estratégia não era proibir o ensino da evolução, mas sim “equilibrá-lo”, exigindo o ensino de alternativas à evolução supostamente cientificamente credíveis – mas claramente motivadas religiosamente – como defendidas pela Bíblia. criacionismoa ciência da criação e projeto inteligente. Esses ataques falharam graças a uma série de decisões de tribunais federais. O mais recente chegou Kitzmiller v., o caso de 2005 em que a política de um distrito escolar da Pensilvânia que exigia que os professores recomendassem o design inteligente aos seus alunos como uma alternativa cientificamente credível à evolução foi considerada inconstitucional.

Antecipe o Kitzmiller decisão, uma terceira onda de ataques surgiu no início do século XXI. A nova estratégia não era proibir ou equilibrar o ensino da evolução, mas sim enfraquecê-lo, exigindo, ou mais comummente permitindo, que os professores deturpassem a evolução como cientificamente controversa. Alguns estados – Mississippi, Louisiana e Tennessee – têm atualmente tais leis em vigor. É difícil contestar estas leis como inconstitucionais em abstrato sem que um professor realmente reivindique a sua proteção para fazer proselitismo contra a evolução junto dos seus alunos. Mas também não está claro se os professores aproveitaram a oportunidade para deseducar os seus alunos sobre a evolução.

O que está claro, porém, é que o ensino da evolução nas escolas públicas americanas está a melhorar. Comparação Inquéritos representativos a nível nacional a professores de biologia do ensino secundário público realizados em 2007, em comparação com 2019, revelam que se ensina mais sobre a evolução em geral – e muito mais sobre a evolução humana, o que, como sugere a linguagem da Lei Butler, é particularmente controverso. E embora em 2007 uma pequena maioria destes professores tenha dito que enfatizava a credibilidade científica da evolução sem enfatizar o criacionismo como uma alternativa cientificamente credível, em 2019 é uma maioria esmagadora, 67%, que o fez.

O que explica uma melhoria tão notável na ênfase na evolução nas aulas de biologia do ensino médio? Isto deve-se, em parte, ao tratamento melhorado da evolução nos padrões científicos estaduais, que especificam os conhecimentos e competências que se espera que os alunos adquiram durante a educação científica do ensino básico ao 12.º ano. A maioria dos padrões científicos estaduais agora dependem de um Conselho Nacional de Pesquisa quadro que reconhece como princípio fundamental das ciências da vida “que todos os organismos estão ligados pela evolução e que os processos evolutivos conduziram à enorme diversidade da biosfera”. Existem, portanto, incentivos para garantir que os professores de ciências sejam equipados e incentivados a ensinar adequadamente.

Ainda há muito espaço para melhorias: mesmo no inquérito de 2019, 17,6% dos professores de biologia do ensino secundário, ou mais de um em cada seis, disseram que enfatizam incorrectamente que o criacionismo é uma alternativa cientificamente credível à evolução. Muitos desses professores eram eles próprios criacionistas: 10,5% dos entrevistados indicaram que concordavam pessoalmente que “Deus criou os seres humanos aproximadamente na sua forma atual em algum momento nos últimos 10.000 anos ou mais. Os restantes apresentaram o criacionismo como cientificamente credível, provavelmente devido a uma preparação inadequada ou a pressões comunitárias, implícitas ou explícitas.

E ainda há motivos para preocupação com as tentativas de minar o ensino da evolução nas escolas públicas. Ainda em 2024, a legislatura da Virgínia Ocidental considerou um projeto de lei que, conforme introduzidoteria permitido que professores de escolas públicas apresentassem “o design inteligente como uma teoria de como o universo e/ou a humanidade surgiram”. Felizmente, a referência ao design inteligente foi excluído antes que o projeto de lei seja aprovado. Apesar disso, estas preocupações tornam-se cada vez mais urgentes à luz da recente decisão do Supremo Tribunal. abandono testes legais para determinar se a ação do governo é constitucional e que ajudou a vencer um caso contra a segunda onda de ataques à educação evolucionista.

No entanto, apesar dos ataques explícitos ocasionais e de um nível de hostilidade implícita em todo o país, os ataques criacionistas à educação evolucionista estão em declínio. A aceitação da evolução tornou-se uma posição majoritária entre o público americano há mais de uma década, de acordo com várias sondagens independentes, e há sinais de uma mudança mesmo entre comunidades religiosas tradicionalmente hostis à evolução. Em suma, um século após a conclusão do julgamento de oito dias de Scopes, há agora motivos para esperar que um dia todos os estudantes das escolas públicas da América sejam capazes de compreender que nada em biologia faz sentido exceto à luz da evolução.

Divulgação: O autor deste artigo é vice-diretor do Centro Nacional de Educação Científica, que fez parte da equipe jurídica do demandante no Kitzmiller v. caso em 2005 e conduziu a pesquisa de professores de ciências de 2019 com Eric Plutzer, da Universidade Estadual da Pensilvânia.

