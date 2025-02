Por três semanas, a Dionysia Kobaiou lida com “a ansiedade e o estresse” de seus alunos na ilha grega de Amorgos, que sentiu milhares de terremotos.

Ela ensina remotamente desde que as autoridades gregas fecharam todas as escolas de Amorgos, seu vizinho mais famoso de Santorini e outras ilhas vizinhas até pelo menos 21 de fevereiro.





Algumas crianças perguntam se devem se esconder debaixo de uma cama quando sentem um tremor.





“É como durante a pandemia covvi-19”, disse Kobiaou à AFP.





Mas em 2020-2010, “poderíamos ficar em casa e nos proteger (do vírus) enquanto agora, a qualquer momento, não sabemos o que poderia acontecer”, acrescentou.





Enxame sísmico

Entre 26 de janeiro e 14 de fevereiro, mais de 19.200 terremotos foram registrados nas ilhas do arquipélago de Cyclades, de acordo com o Universidade de Atenas (EKPA) Laboratório de Sismologia.





Amorgos e três outras ilhas estão em emergência até 11 de março.





Na segunda -feira, outros 5,1 terremotos grossos subaquáticos foram registrados em Amorgos.

O enxame sísmico não causou nenhuma vítima ou dano significativo, e os tremores diminuíram em intensidade e frequência nos últimos dias. Mas eles sempre confinam cientistas.





Na Ilha Rocky, mais de nove horas de Piraeus Ferry no inverno, os 1.900 residentes permanentes permaneceram principalmente em Amorgos “, exceto alguns por motivos profissionais ou de saúde”, disse o prefeito Lefteris Kariskos. Milhares de pessoas fugiram de Santorini.





Os cafés e tabernas da ilha estão fechados para o inverno e, entre as capelas brancas, apenas os sapos e os gatinhos dão um vislumbre da vida nos becos adormecidos.





Muitos terremotos foram fracos demais para serem sentidos, mas os nervos foram testados por um macaco de 5,3 grossos em 10 de fevereiro, que foi sentido até Atenas.





Naquela noite, Sotiris estava em sua cozinha.





“Nós corremos para fora porque estávamos com medo!” disse ao homem, que escolheu não revelar o nome de sua família, enquanto carregava materiais de construção em seu carrinho de mão.





“Mas você sabe, na Grécia, estamos acostumados a terremotos”, acrescentou.





Os tremores atingiram a ilha “continuamente”, de acordo com Poppi Prasinou, enquanto instala vegetais em frente ao seu mini-mercado.





Esgotado

“As pessoas estão começando a se cansar”, observou a mãe de dois filhos, enquanto expressa o “alívio” de que os tremores diminuíram em intensidade.





Como parte do estado de emergência, os reforços de resgate foram enviados do continente.





No porto de Katapola, sentado com seu espesso café da manhã, os antigos lembram um terremoto de 1956, medindo entre 7,5 e 7,7, seguido de um tsunami com ondas de 20 metros de altura. Amorgos foi devastado.

“Não havia informações ou algo assim na época”, lembra Vaggelis Mendrinos, 83. “Ficamos aterrorizados (…) não queremos ver isso de novo!”





Cliffs, um grupo de bombeiros, observou a ilhota de Anydros. A maioria dos epicentros é registrada ao lado da rock desabitada.





Amorgos é cercado por seis falhas e os sismologistas instalam novos sensores para entender melhor o fenômeno.





No campo, ovelhas válidas como de costume, embora os pastores digam que seus rebanhos estão mais nervosos ao sentir constantemente o chão.





No mosteiro de Chozovitissa, construído na rocha em um penhasco, apenas o barulho feito pelos terremotos perturbam levemente os dois monges e um voluntário que vive no isolamento próximo no inverno.





“Se tivermos que sair, este é o melhor lugar para ir rapidamente para o paraíso”, disse o voluntário Constantin Papakonstantinou com um sorriso, apontando para o mar do mar Egeu sob o mosteiro.





Outra preocupação menos espiritual começa a surgir nas ilhas que veem uma invasão anual de verão de turistas.





Amorgos recebe 100.000 turistas a cada ano, segundo seu prefeito. “Não chegue às pessoas; caso contrário, elas não virão neste verão!” Um morador disse à AFP.

© AGENCE FRANCE-PREPLE