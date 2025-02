O estudo radical oferece uma única causa para explicar a doença de Alzheimer

Foi proposto um novo modelo de doença de Alzheimer, o que pode acelerar os esforços para entender e curar a condição complexa – enquanto traz todas as manifestações da condição sob uma única teoria unificadora.





Pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona sugerem que os grânulos de estresse – pilhas de proteínas e RNAs que são formadas em torno das células em condições estressantes devido a fatores de risco genético e ambiental – são o principal culpado por trás da doença.





Em seu novo estudo, a equipe examinou dados de vários bancos de dados de saúde e itens anteriores – em particular Um estudo de 2022 Sobre a progressão de Alzheimer – para identificar as mudanças generalizadas na expressão dos genes que a acompanham.





Sabemos que Alzheimer está fazendo essas alterações no atacado desde o início, efetivamente reclassificando os caminhos biológicos para aumentar o estresse celular, bloqueando os neurônios e causando anormalidades de proteínas, como agrupamentos de bêta amilóide.





O que é menos claro é o que está por trás dessa mudança desastrosa no comportamento do gene – e se isso também pode explicar a doença de Alzheimer.

Esses grânulos de estresse são supostamente proteger as células Enquanto a homeostase é restaurada, mas na doença de Alzheimer, as indicações são de que elas persistem e perturbam outros processos – incluindo o transporte nucleocitoplasmático. É aqui que as moléculas cruciais são movidas entre o núcleo da célula e o citoplasma circundante.





“Nossa proposta, concentrando -se na degradação da comunicação entre o núcleo e o citoplasma, levando a distúrbios maciços da expressão gênica, oferece uma estrutura plausível para entender de maneira global os mecanismos que estimulam essa doença complexa” ” disse Neurocientista Paul Coleman.





“O estudo dessas manifestações do primeiro Alzheimer pode abrir caminho para abordagens inovadoras para diagnóstico, tratamento e prevenção, abordando a doença às suas raízes”.





A hipótese destaca a idéia de que os grânulos de estresse perturbam o sistema de transporte de células, que então modifica a expressão dos genes, então que, por sua vez, causa todos os sintomas da Alzheimer – incluindo a neuroinflamação e a proteína tau emaranhadas.





Em outras palavras, todas as diferentes facetas da doença de Alzheimer podem vir da mesma fonte. Embora ainda não haja evidências firmes de que seja isso que está acontecendo, os pesquisadores mostraram que ele planeja planejar as evidências atuais.





E como esse estresse celular ocorre antes dos sintomas dos sintomas de Alzheimer, dá aos cientistas a oportunidade de tentar bloquear a doença nos seus primeiros dias. A maioria dos sintomas pode ser evitada na fonte.





Vários fatores, da poluição do ar a mutações genéticas, podem desencadear esses grânulos de estresse a permanecer por mais tempo – e estudos futuros podem examinar com mais detalhes como são formados e como causam danos.





“Nosso artigo contribui para o debate atual sobre o momento em que a doença de Alzheimer realmente começa – um conceito evolutivo moldado pelo progresso da tecnologia e da pesquisa”, ” disse Coleman.





“As principais questões são quando elas podem ser detectadas pela primeira vez e quando a intervenção deve começar, que ambos têm implicações profundas para a sociedade e futuras abordagens médicas”.

A pesquisa foi publicada em Alzheimer e demência: o jornal da Associação de Alzheimer.