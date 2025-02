O estudo revela a quantidade de exercício que você precisa para controlar sua pressão arterial

Em relação ao exercício para a saúde do coração, você não quer culminar muito cedo na vida. A pesquisa sugere que, se você deseja se proteger da pressão alta à medida que envelhece, precisa jogar um jogo longo e manter seus níveis de exercício até a idade média.





Mas os fatores sociais podem tornar isso mais difícil de fazer para algumas pessoas do que outras, de acordo com um estudo de mais de 5.000 pessoas em quatro cidades americanas.





“Os adolescentes e os do início de seus vinte anos podem ser fisicamente ativos, mas esses modelos mudam com a idade”, o autor e epidemiologista do estudo Kirsten Bibbins-Domingo da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF) explicar Em abril de 2021, quando o estudo foi publicado no American Journal of Preventive Medicine.





Muitos estudos mostraram que o exercício diminui a pressão arterial, mas a pesquisa em 2021 sugere que “a manutenção da atividade física durante a idade adulta – em níveis mais altos do que o recomendado anteriormente – pode ser particularmente importante” para prevenir a hipertensão “, Bibbins -Domingo disse.

A hipertensão, também conhecida como hipertensão, é uma doença grave que afeta bilhões de pessoas em todo o mundo. Isso pode levar a um ataque cardíaco e um derrame; Também é um fator de risco desenvolver demência mais tarde na vida.





Mais de um em cada quatro e aproximadamente cada quinta mulher tem hipertensão, De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas a maioria das pessoas que sofrem de pressão alta nem sabe que elas têm – daí a razão pela qual ele é frequentemente chamado de “assassino silencioso”.





No entanto, existem maneiras de transformar a hipertensão arterial: o exercício está no centro deste estudo.





Mais de 5.100 adultos foram recrutados no estudo, que seguiram sua saúde por três décadas com avaliações físicas e questionários sobre seus hábitos de exercício, seu status de fumante e sua contribuição de álcool.





Cada avaliação clínica, a pressão arterial foi medida três vezes, a um minuto intervalado e, para análise de dados, os participantes foram agrupados em quatro categorias por raça e sexo.





No geral – entre homens, mulheres e nos dois grupos raciais – os níveis de atividade física passaram de 18 para 40 anos, Com aumento das taxas de hipertensão e atividade física caindo durante as décadas seguintes.

Segundo os pesquisadores, isso sugere que o jovem adulto é uma janela importante para intervir para impedir a hipertensão da quarentena com programas de promoção da saúde projetados para estimular o exercício.





“Quase metade de nossos participantes na idade adulta apresentaram níveis sub-ideais de atividade física, que foram significativamente associados ao início da hipertensão, indicando que devemos aumentar o padrão mínimo de atividade física”. disse O principal autor Jason Nagata, especialista em medicina da UCSF para jovens adultos.





Quando os pesquisadores examinaram as pessoas que fizeram cinco horas de exercício moderado por semana no início da idade adulta – o dobro da quantidade mínima atualmente recomendada para adultos – eles descobriram que esse nível de atividade reduziu consideravelmente a hipertensão de risco e, especialmente, se as pessoas mantiveram seus hábitos de exercício até os 60 anos.





“A realização de pelo menos as diretivas atuais duplas do adulto atual (atividade física) pode ser mais benéfica para a prevenção da hipertensão do que simplesmente respeitar as diretivas mínimas”, pesquisadores escreveu em seu artigo.





Mas não é fácil intensificar a atividade física semanal no meio das decisões que mudam a vida e as responsabilidades crescentes.





“Isso pode ser particularmente o caso após o ensino médio quando as possibilidades de atividade física diminuem à medida que os jovens adultos vão para a faculdade, trabalho e parentalidade, e o tempo de lazer é corroído”. disse Nagata.





Quanto a outra verdade que dá para pensar, o estudo também mostrou como homens negros e mulheres negras experimentam trajetórias de saúde muito diferentes em comparação com seus colegas brancos. Aos 40 anos, os níveis de atividade física atingiram plataformas em homens e mulheres brancos, enquanto os níveis de atividade nos participantes negros continuaram a diminuir.





Aos 45 anos, as mulheres negras excederam homens brancos nas taxas de hipertensão, enquanto as mulheres brancas no estudo experimentaram a menor hipertensão nos anos quarenta.





E aos 60 anos, entre 80 e 90% dos homens e mulheres negros tinham hipertensão, em comparação com pouco menos de 70% para homens brancos e cerca de metade das mulheres brancas.





A equipe de pesquisa reduziu essas disparidades raciais bem conhecidas para uma infinidade de fatores sociais e econômicos; Não que esses fatores tenham sido avaliados neste estudo, embora os estudos secundários tenham sido observados.





“Embora jovens homens negros possam ter um alto compromisso com o esporte, fatores socioeconômicos, ambientes de vizinhança e responsabilidades profissionais ou familiares podem impedir o comprometimento contínuo da atividade física da idade adulta”, Nagata disse.





O estudo foi publicado no American Journal of Preventive Medicine.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em abril de 2021.