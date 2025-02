O estudo revela o que aconteceria se você fosse atingido por um pequeno buraco negro

Em 1974, o autor de ficção científica Larry Niven escreveu um mistério de assassinato com uma premissa interessante: você poderia matar um homem com um pequeno buraco negro?

Não vou estragar a história, embora esteja pronto para apostar que a maioria das pessoas diria que a resposta é claramente sim. A intensa severidade, as forças das marés e o horizonte do evento certamente levariam a um fim desordenado.





Mas acontece que a resposta científica é um pouco mais interessante.





Por um lado, fica claro que um buraco negro suficientemente grande pode matá -lo. Por outro lado, um buraco negro com a massa de um único átomo de hidrogênio é claramente pequeno demais para ser notado.





A verdadeira questão é massa crítica. Que tamanho mínimo é um buraco negro para se tornar fatal? Este é o objetivo de um novo artigo sobre o arxiv.





O estudo começa com buracos negros primordiais. Estes são corpos teóricos que podem ter sido formados nos primeiros momentos do universo e que seriam muito menores que os buracos negros da massa estelar.

Em todos os lugares do átomo a uma massa várias vezes a da terra. Embora os astrônomos nunca tenham encontrado buracos negros primordiais, as observações excluem várias faixas de massa. Por exemplo, qualquer buraco negro primordial menor que 1012 KG já teria evaporado graças à radiação de Hawking.





Tudo o que é maior que 1020 KG Lentira as estrelas gravitacionais da Via Láctea. Como não detectamos esses efeitos da lente, eles devem, no mínimo, ser extremamente raros. Se eles existem.





Alguns modelos teóricos argumentam que os buracos negros primordiais podem ser a fonte da matéria escura. Se for esse o caso, os limites de observação limitam suas massas a 1013 – 1019 KG Range, que é semelhante à praia de massa para asteróides.





Portanto, o estudo se concentra nesta praia e examina dois efeitos: forças de maré e ondas de choque.





As forças das marés ocorrem porque quanto mais você se aproxima de uma massa, mais forte sua gravidade. Isso significa que um buraco negro exerce uma força de força em você ao se aproximar. A questão é, portanto, se esse diferencial de força é forte o suficiente para rasgar a carne.





Os orifícios de massa de asteróides pretos são inferiores a um micrômetro, então até as forças das marés cobririam uma pequena área. Se alguém cruzou sua seção mediana ou um de seus membros, pode haver danos locais, mas nada fatal. Seria semelhante a uma agulha que estava passando por você.





Mas se o buraco negro cruzasse sua cabeça, seria outra história. As forças das marés poderiam rasgar as células cerebrais, o que seria muito mais sério. Como as células cerebrais são delicadas, mesmo um diferencial de força de 10 a 100 nanonewtons pode matá -lo. Mas seria necessário um buraco negro na extremidade mais alta de nossa faixa de massa.





As ondas de choque seriam muito mais perigosas. Nesse caso, enquanto um buraco negro entrou no seu corpo, isso criaria uma onda de densidade que refletiria você através de você. Essas ondas de choque danificariam fisicamente as células e transfeririam energia térmica, o que causaria outros danos. Para criar uma onda de choque de energia semelhante à de uma bola de 22 calibres, o buraco negro precisaria apenas de uma massa de 1,4 x 1014 KG, que está bem na gama de possíveis orifícios primordiais possíveis.





Então, sim, um buraco negro primordial pode matá -lo.





Embora crie uma ótima história, isso nunca aconteceria na vida real. Mesmo que existam buracos negros primordiais da massa de asteróides, o número deles em relação à imensidão do espaço significa que as chances de isso acontecer com qualquer pessoa durante sua vida é inferior a um em 10 bilhões.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.