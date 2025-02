O estudo revela uma dica simples para se comunicar com seu gato

Os gatos têm uma reputação de remoção (e flooffiness), mas se você e seu amigo felino não se vincularem, poderá não falar o idioma deles.

Nunca tem medo – a pesquisa de 2020 mostrou que não é tão difícil. Você só precisa do sorriso deles mais. Não é o caminho humano, colocando os dentes, mas o caminho do gato, estreitando seus olhos e deslizando lentamente.





Ao observar as interações dos gatos humanos, os cientistas confirmaram que essa expressão torna os gatos – familiares e estranhos – e sejam mais receptivos aos seres humanos.





“Como uma pessoa que estudou comportamento animal e é dona de um gato, é ótimo poder mostrar que gatos e humanos podem se comunicar dessa maneira” ” Karen McComb, psicóloga da Universidade de Sussex, disse em comunicado de 2020.





“É algo que muitos donos de gatos já suspeitaram, por isso é emocionante ter encontrado evidências”.





Se você passou um tempo nos gatos, provavelmente já viu suas expressões faciais “parcialmente fechadas”, acompanhadas de indicadores lentos. Isso é semelhante ao caminho Os olhos humanos encolhem, sorrindo E geralmente ocorre quando o gato é relaxado e é satisfeito. A expressão é interpretada como uma espécie de sorriso de gato.

A evidência anedótica de donos de gatos sugeriu que os humanos podem copiar essa expressão para se comunicar com gatos que somos amigável e aberto à interação. Assim, uma equipe de psicólogos projetou duas experiências para determinar se os gatos se comportavam de maneira diferente em relação aos seres humanos lentos.





Na primeira experiência, os proprietários estavam piscando lentamente em 21 gatos de 14 famílias diferentes. Depois que o gato foi instalado e confortável em um local em seu ambiente familiar, os proprietários foram convidados a ficar a cerca de 1 metro à distância e a piscar devagar quando o gato olhou para eles. As câmeras gravaram os rostos do proprietário e do gato, e os resultados foram comparados com a forma como os gatos piscam sem interação humana.





Os resultados mostraram que os gatos têm maior probabilidade de piscar seus humanos depois que seus humanos foram lentos, em comparação com a condição de não interação.





A segunda experiência incluiu 24 gatos de oito famílias diferentes. Desta vez, não foram os proprietários que fizeram flashes, mas os pesquisadores, que não tiveram contato prévio com o gato. Para um controle, os gatos foram registrados ao atender a uma condição que não é de brasa, na qual os humanos olhavam para os gatos sem piscar os olhos.





Os pesquisadores realizaram o mesmo processo lento que a primeira experiência, adicionando uma mão estendida ao gato. E eles descobriram que não apenas os gatos tinham mais chances de prender os olhos, mas também eram mais propensos a se aproximar da mão do homem depois que os humanos piscam.





“Este estudo é o primeiro a estudar experimentalmente o papel dos indicadores lentos na comunicação de bate-papo”. McComb disse.





“E isso é algo que você pode experimentar com seu próprio gato em casa ou com gatos que encontra na rua. É uma ótima maneira de melhorar o link que você tem com os gatos. Tente reduzi -los com os olhos como faria com um Sorriso descontraído, seguido de fechar os olhos por alguns segundos.

Os cães podem ser muito mais demonstrativos com entusiasmo do que os gatos, mas essa notícia não é uma surpresa para os entusiastas dos gatos. Pesquisas nos últimos anos mostraram que nossos amigos felinos têm sido muito mais sintonizados com seus colegas de quarto humanos do que se supunha antes e que compará -los a cães é um serviço ruim.





Os gatos, por exemplo, respondem em espécie aos humanos que são receptivos a eles – por isso, se você encontrar gatos, pode ser um problema com você, não o gatinho. Da mesma forma, os gatos ecoam os traços de personalidade dos humanos com quem vivem – isso pode estar ligado à razão pela qual os gatos parecem retomar quando seus humanos estão tristes. Eles também podem reconhecer seus nomes (embora optem por ignorá -los na maioria das vezes). E seus vínculos com seus humanos são surpreendentemente profundos.





É difícil saber por que os gatos demoram a homem dessa maneira. Ele foi interpretado como um maneiras de relatar intenções benignas Como os gatos devem interpretar ininterruptos como looks ameaçadores. Mas também é possível que os gatos tenham desenvolvido a expressão porque os humanos respondem positivamente. Com animais domesticados, geralmente é impossível dizer.





De qualquer forma, parece ajudar a forjar um relatório. E isso é bom saber. Sair para melhorar nosso relacionamento com esses animais enigmáticos também pode ser uma maneira de melhorar sua saúde emocional – não apenas no ambiente familiar, mas em uma série de situações potencialmente estressantes.





“Compreender meios positivos em que gatos e humanos interagem podem melhorar a compreensão do público de gatos, melhorar o bem-estar felino e nos contar mais sobre as capacidades socio-cognitivas dessa espécie subestudida”, ” O referido psicólogo Tasmin Humphrey, da Universidade de Sussex.





“Nossos resultados podem ser usados ​​para avaliar o bem-estar de gatos em vários contextos, incluindo práticas e abrigos veterinários”.





Você vai tentar agora, certo?





A pesquisa foi publicada em Relacionamentos científicos.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em outubro de 2020.