O exame de movimentos da Terra sobre Santorini desencadeia a resposta de emergência das autoridades gregas

As autoridades gregas responderam ao intensificação do terremoto de um exame emocional perto de Santorini, fechando as escolas e explica as equipes de emergência. E tremores, que começaram na semana passada, têm crescido em frequência e tamanho, elevando os potenciais poderosos poderosos no país. Enquanto os especialistas são considerados atividades vulcânicas imediatas, a situação permanece imprevisível devido à embriaguez em características incomuns. Até agora, o tremor mais poderoso da memória é o tamanho dos 5 terrenos, atacando cerca de 34 quilômetros ao norte de Santorini. O evento ocorreu às 14h27, horário local, de acordo com o sistema de vigilância do terremoto da Universidade de Atenas.

Operação sísmica puniu Culps não vulcânica

De acordo com RelatórioOs tremores em andamento atribuíram a culpa da motivação do que a atividade vulcânica. Santorini, colocado no termo tectônico do mar do mar Egeu, sentado na seção exposta do menor vulcão conhecido pela caldeira de Santorini. Pyle David, professor de ciências da terra na Universidade de Oxford, anunciado Viva cujo conhecimento é a emergência das linhas de emergência dos versículos como atividade de magma. Ele descreveu que o exame é incomum, ele aceita o desafio dos desenvolvimentos acima mencionados devido à localização subaquática.

Enxames de terremotos históricos e tectônica regional

Região do Egeu de Experiências Atividade Sísmica significativa da placa africana para se mover sob a placa da Eurásia. Enxames de terremotos semelhantes foram registrados no passado, incluindo um evento de 2011-2012 ligado ao movimento de magma sob Santorini. No entanto, a corrente parece mais extensa e convocada fora da caldeira de Santorini. A maioria dos tremores foi registrada entre o vulcão subaquático Kolumbo e a Ilha Andros.

Kolumbo: a última vez que se rompeu em 1650, antes de desencadear tsunami e sentimentos perto das ilhas. Enquanto os pesquisadores permanecem incertos sobre a ligação direta entre a atividade tectóxica atual e a potencial perturbação vulcânica, a vigilância contínua continua a avaliar a situação em evolução.