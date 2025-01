O exercício não queima tantas calorias quanto você pensa, digamos os especialistas

É geralmente aceito que o exercício é um elemento -chave da perda de peso. Mas essa visão de longa data foi questionada nos últimos anos – sem falta de falta Unid E Podcasts anúncio É um mito Este exercício Aumente seu metabolismo e ajudá -lo queimar calorias Depois de trabalhar.





O princípio central desses relatórios é que a quantidade de calorias que queimamos todos os dias é de alguma forma limitada. Esta hipótese foi Proposto pela primeira vez em 2012 pelo antropólogo evolutivo Herman Pontzer.





Ele postulou que, quando você aumenta seu gasto diário de energia (calorias queimadas) por atividade física, seu corpo encontrará maneiras de reduzir a energia gasta em outros processos biológicos – como seu metabolismo em repouso. Isso deixa seu global gasto diário de energia inalterado.





Desde então, essa teoria foi popularizada no livro de Pontzer em 2021 QueimarEm que ele teoriza que “queimamos calorias em uma faixa muito estreita: quase 3.000 calorias por dia, independentemente do nosso nível de atividade”.





Ao confiar nisso, Pontzer sugere que “o essencial é que seus níveis diários de atividades (físicos) quase não tenham impacto no número de calorias que você queima todos os dias”.

Mas antes de embalar seus sapatos de corrida, vejamos o que a pesquisa nos mostra. As evidências mais rigorosas e robustas disponíveis sobre o assunto mostram que o exercício aumenta o gasto de energia – mas talvez não tanto quanto poderíamos esperar.





Exercício e gasto energético

A evidência de que Pontzer usou para apoiar sua hipótese de estudos de observação que comparou o gasto energético em diferentes populações do mundo. Em um estudo observacional, os pesquisadores apenas tomam medidas e fazem comparações entre grupos sem introduzir alterações.





O mais cativante dos estudos que Pontzer usou para apoiar sua hipótese foi a pesquisa sobre a tribo Hadza – um dos últimos grupos de caçadores -coletores restantes na África. Os caçadores-coletores devem sobreviver. Mas o estudo observou que hadza gastei mais energia Que a cintura média fazia isso todos os dias.





Analisamos a hipótese de gastos com energia limitada em 2023. Concluímos que a teoria de Pontzer levanta questões interessantes. No entanto, geralmente não é muito convincente devido a defeitos natureza da evidência.





De fato, Pontzer dados de observação própria mostra que as despesas diárias de energia podem variar de mais de 1.000 calorias por dia em um grupo de idosos. Isso contradiz diretamente sua sugestão de que ele está definido em 3.000 calorias por dia para todos.





Quando examinamos os dados de ensaios clínicos randomizados, podemos ver claramente que o exercício afeta o gasto de energia.





Ensaios controlados randomizados permitem que os pesquisadores estabelecer a causa e o efeito de um tratamento ou intervenção específica. Eles permitem que grupos de pessoas sejam bastante comparados a uma única variável manipulada ao mesmo tempo.





Os ensaios mostram que um programa de exercícios estruturado e supervisionado é até cinco vezes por semana para seis E dez meses Aumenta o gasto diário de energia. Esses efeitos foram demonstrados em homens e mulheres jovens e médios.





Esta pesquisa mostra claramente que a atividade física aumenta o número de calorias que você queima todos os dias.





Aumento modesto

É importante observar que esses ensaios relatam, no entanto, que o aumento do gasto diário de energia nem sempre foi tão importante quanto o esperado. Em termos simples, queimar 600 calorias no ginásio não aumentará necessariamente seu gasto diário de energia da mesma quantidade.





No entanto, um aumento mais moderado do que o esperado do gasto energético está longe das declarações ousadas de que o exercício não aumenta as despesas diárias de energia. No entanto, o número exato é difícil de estimar, porque varia muito entre as pessoas.





Como discutimos em nossa revisão, existe Muitas razões possíveis Por que o exercício não aumenta tanto as despesas de energia.





Certos fatores podem incluir a substituição da atividade física (quando seu novo treinamento substitui a atividade física que você normalmente teria feito naquele momento – você não pode, portanto, queimar algumas calorias que normalmente teria feito) e compensação comportamental (faça menos atividade mais tarde no dia seguinte a uma sessão de treinamento matinal).





Isso também destaca um mal -entendido comum sobre a extensão dos efeitos do exercício. O exercício pode parecer difícil – para que as pessoas possam razoavelmente esperar um retorno significativo de seu investimento. Mas cinco horas de exercício por semana representam apenas cerca de 4% do nosso tempo típico de despertar. Portanto, isso só terá que mover o mostrador em termos de calorias que queimamos graças à atividade física.





Parte do mal -entendido sobre mudanças no gasto de energia e potencial perda de peso, graças ao exercício, talvez esteja ligado a expectativas irreais quanto ao número de calorias que queimamos durante o treinamento.

Assim, apesar do que você pode ter ouvido ou lido, as evidências mais fortes de ensaios robustos mostram claramente que o exercício pode aumentar o gasto diário de energia. Embora não seja tanto quanto você espera ou espera.

Dylan ThompsonProfessor de Fisiologia Humana, Bath University E Javier GonzalezProfessor, Centro de Nutrição, Exercício e Metabolismo, Bath University

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.