O Fed não se moveu nas taxas de juros. Aqui está por que é um grande problema

O Federal Reserve Cortes de taxas de juros em pausa na reunião de hoje. Chega de dizer que isso Não A decisão mais interessante de 2025 até agora.

Mesmo assim, como o Fed reduziu as taxas de juros três vezes em 2024, esperávamos um caminho para reduzir os custos endividados. Na semana passada, o presidente Donald Trump disse que faria exigir que as taxas de juros diminuam imediatamente.

O Fed está atualmente em um padrão de retenção. Há muita incerteza sobre as políticas de administração recebidas, especialmente em relação à imigração e ao comércio, para fazer importantes mudanças políticas.

Enquanto o Fed deve manter taxas de juros estáveis ​​por um tempo, tudo pode mudar nos próximos meses. As decisões futuras sobre as taxas de juros afetarão nossas finanças, incluindo o valor que ganhamos com nossas contas de poupança, quanto adição devemos transportar a dívida do cartão de crédito e se pudermos dar ao luxo de fazer um empréstimo de carro ou uma hipoteca.

Aqui está uma introdução rápida sobre as taxas de juros e o que a decisão do Fed de hoje pode significar para o seu dinheiro.

Leia mais: Trump não pode reduzir as taxas de juros. Mas o que o presidente pode ter sobre o Fed?

Como o Fed determina as taxas de juros

O Fed se reúne oito vezes por ano para avaliar a saúde da economia e estabelecer política monetária, principalmente por meio de mudanças na taxa de fundos federais, a taxa de juros de referência usada pelos bancos dos EUA para emprestar -se ou emprestar dinheiro entre si durante a noite.

Imagine uma situação em que as instituições e bancos financeiros formem uma orquestra, e o Fed é o motorista, dirigindo os mercados e controlando a oferta de dinheiro. Portanto, embora o Fed não estabeleça diretamente a porcentagem que devemos em nossos cartões de crédito e hipoteca, suas políticas têm um efeito dominó no consumidor diário.

Os juros são o custo que você paga pelo dinheiro emprestado, seja por meio de um empréstimo ou cartão de crédito. Quando o “mestre” do banco central aumenta as taxas de juros, muitos bancos tendem a seguir. Isso pode tornar a dívida mais cara (como um cartão de crédito de 22% em comparação com 17% de APR), mas também pode levar a maiores rendimentos de economia (5% APY em comparação com 2% APY).

Quando o Fed reduz as taxas, como fez três vezes no ano passado, os bancos também tendem a reduzir suas taxas de juros. Nossa dívida pode se tornar um pouco menos pesada (embora não muito), e não teremos um desempenho tão alto em nossas economias.

Como a inflação e o mercado de trabalho afetam o Fed

Especialistas financeiros e observadores do mercado gastam muito tempo prevendo o tempo de cortes e aumentos nas taxas de juros, dependendo do gerenciamento da economia, com uma abordagem especial do mercado de inflação e trabalho.

Os economistas estão preocupados com o fato de o governo Trump estar implementando políticas que revivem a inflação. Como a atividade econômica continuou a se expandir e a inflação permanece um pouco alta, é provável que o Fed faça cortes na taxa de juros até o final deste ano.

Em geral, quando a inflação é alta e a economia está em Overmarcha, o Fed tenta bombear os freios, estabelecendo taxas de juros mais altas e diminuindo a oferta de dinheiro. Entre março de 2022 e julho de 2023, o Fed aumentou a taxa de fundos federais 11 vezes, o que ajudou a diminuir os preços recordes.

No entanto, o Fed arrisca se a inflação demolir demais. Qualquer diminuição rápida e rápida da atividade econômica pode causar um aumento importante no desemprego, o que leva a uma recessão. Você pode ouvir a frase “pouso suave”, que se refere ao ato de equilíbrio para se manter sob controle e desemprego.

A economia não pode estar muito quente ou muito fria. Como o mingau para o ouro rico, ele deve estar correto.

Leia mais: O que significa a decisão do Fed desta semana para taxas de hipoteca?

O que a decisão do Fed de hoje significa para o seu dinheiro?

Nos últimos anos, as altas taxas de juros tornaram o crédito e os empréstimos mais caros. Embora os cortes nas taxas de juros do ano passado não melhorassem imediatamente nossa situação financeira, a política monetária do governo este ano definitivamente afetará seu dinheiro a longo prazo.

É isso que a decisão de hoje significa para o cartão de crédito APRS, taxas de hipoteca e taxas de poupança.

🏦 APR Cartão de crédito

A manutenção da taxa de fundos federais pode fazer com que os emissores de cartão de crédito cobrem a mesma taxa percentual anual em seu saldo pendente todos os meses. No entanto, cada emissor tem regras diferentes sobre a mudança de APRs.

“Alguns cartões de crédito foram ligeiramente reduzidos após os cortes nas taxas do Fed no ano passado, mas ainda são realmente altos. Mesmo que você não possa pagar o saldo total, tente fazer mais do que o pagamento mínimo a cada mês para evitar interesses adicionais.– Tiffany Connors, editor de dinheiro da CNET

🏦 Taxas de hipoteca

As decisões do Fed afetam os custos gerais de empréstimos e condições financeiras, o que, por sua vez, influencia o mercado imobiliário e os empréstimos hipotecários, embora esse não seja um relacionamento individual.

“Embora o Fed mantenha as taxas de juros estáveis, as taxas de hipoteca continuarão a flutuar em resposta a novos dados econômicos e anúncios políticos. Para o Fed retomar a redução das taxas de juros e, portanto, que as taxas de hipoteca diminuem, elas precisam de maior progresso na inflação . – Katherine Watt, repórter de habitação da CNET Money

🏦 Taxas de poupança

As taxas de poupança são variáveis ​​e se movem no bloqueio com a taxa de fundos federais; portanto, seu rendimento percentual anual pode diminuir após mais taxas de taxas no final deste ano. Lembre -se de que nem todos os bancos são criados da mesma forma e, regularmente, rastreamos as melhores contas de poupança de alto desempenho e certificados de depósito da CNET.

“Uma taxa de taxas significa que provavelmente não veremos uma mudança significativa nas APIs da CD e da conta poupança, pelo menos no momento. Isso dá aos poupadores mais tempo para maximizar seus lucros ao bloquear uma alta taxa de CD ou Aproveite as altas taxas de poupança enquanto elas ainda estão próximas. – Kelly Ernst, editor de dinheiro da CNET

O que se segue para cortes na taxa de juros?

Os especialistas antecipam o potencial de duas taxas em algum momento em 2025, embora os observadores e economistas do mercado geralmente tenham opiniões diferentes sobre as decisões monetárias do Fed. desenvolvimentos políticos e financeiros.