O fim de semana grátis do Apple TV Plus é uma ótima chance de assistir Severance e outros sucessos

Se você está procurando um bom motivo para ficar viciado em TV neste fim de semana, a Apple tem o que você precisa: está tornando sua programação premium do Apple TV Plus gratuita para todos com uma conta do Apple TV. É a oportunidade perfeita para ouvir sucessos populares como Ted Lasso, Shrinking, Severance ou The Morning Show.

A Apple anunciou na segunda-feira que está oferecendo streaming gratuito de suas séries e filmes originais no Apple TV Plus no sábado e domingo, 4 e 5 de janeiro, sem necessidade de assinatura. Em postagem compartilhada no X, a conta do Apple TV Plus dizia: “Neste fim de semana, veja você mesmo”.

um separado Comunicado de imprensa da Apple disse que a programação premium seria gratuita de 3 a 5 de janeiro, mas os testes da CNET na manhã de sexta-feira indicam que a promoção gratuita ainda não começou. Conteúdo adicional pode estar disponível ainda hoje.

Leia mais: Os melhores serviços de streaming de 2025

A promoção da Apple provavelmente faz parte de um esforço para atrair mais assinantes para sua plataforma de streaming em um mercado ainda lotado de concorrentes como Netflix, Prime, Hulu, Peacock e Max. Observadores da indústria há meses têm prevendo um abalo e consolidação de opções de transmissão.

Este fim de semana marca a primeira vez que a Apple oferece acesso gratuito estendido ao Apple TV Plus, embora normalmente ofereça streaming gratuito limitado de conteúdo selecionado, como os primeiros episódios de algumas séries originais.

A empresa também está promovendo um teste gratuito de sete dias para novos assinantes, bem como testes estendidos com compras de produtos de hardware selecionados. As assinaturas começam em US$ 10 por mês.

O que você pôde ver neste fim de semana no Apple TV Plus?

Aqui estão os cinco programas mais populares do Apple TV Plus no momento, de acordo com Classificações da própria Apple.

Silo: Baseado na trilogia de ficção científica de Hugh Howey, este drama distópico estrelado por Rebecca Ferguson e Tim Robbins se passa em um gigantesco bunker subterrâneo onde uma comunidade de milhares de pessoas cuja história foi destruída luta com a verdade de sua situação atual.

Contração: Estrelado por Jason Segel e Harrison Ford, esta comédia dramática gira em torno de um terapeuta enlutado que começa a assumir um papel dramaticamente mais ativo na vida de seus pacientes, com resultados extremamente complicados. O show tem 10 episódios na 1ª temporada e 12 na 2ª temporada.

irmãs más: Nesta comédia de humor negro irlandesa, cinco irmãs enfrentam a morte suspeita de um de seus maridos abusivos e a investigação do seguro que se segue. O show vai e volta entre duas linhas do tempo, antes e depois da morte, revelando gradualmente o segredo no final da 1ª temporada. A segunda temporada terminou antes do Natal.

Ruptura: Todos os funcionários da Lumon Industries passam por um procedimento para separar completamente suas vidas profissionais e familiares neste drama de ficção científica alucinante dirigido por Ben Stiller e estrelado por Adam Scott, John Turturro, Patricia Arquette e Christopher Walken. A tão aguardada segunda temporada está programada para ser lançada em 17 de janeiro.

Ted Lasso: O poder do otimismo implacável é a verdadeira estrela desta comédia dramática estrelada por Jason Sudeikis como um técnico de futebol americano cronicamente otimista contratado para dirigir um clube de futebol inglês. A série estabeleceu o recorde de maior número de indicações ao Emmy (20) para a primeira temporada de um programa de comédia.

Para saber mais, leia nossa análise completa do serviço de streaming Apple TV Plus.