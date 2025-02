O FSC da Coréia do Sul planeja planejar a participação corporativa no mercado de futebol digital virtual

A Coréia do Sul está colaborando com uma variedade de autoridades internas para desenvolver seu mercado da Web3. A recente mudança na Comissão de Serviços Financeiros (FSC) apresentou um roteiro para integrar gradualmente as empresas locais no mercado de VDA, que é particularmente consiste em criptomoedas. Olhando para o futuro, a Coréia do Sul pretende avaliar as faces financeiras de criptomoedas e promover o crescimento do setor na inspeção legal.

Em 2025, no país e no piloto dois ensaios: transações de vendas relacionadas a cripto acelerar.

Detalhes descritos pelo FSC

A Coréia do Sul implementou recentemente a ‘Lei Virtual de Proteção ao Usuário do Soccer, para fortalecer a proteção do investidor. Após a deliberação, que é o comitê de ativos certo concluiu que as empresas deveriam ter a oportunidade de explorar o mercado da VDA sob inspeção do FSC.

Elaborando os fatores que resultaram nessa decisão, observou a FCA: “Os principais países no exterior estão permitindo que as empresas participem do mercado e o ambiente de mercado está mudando à medida que as empresas domésticas também estão vendo um aumento na demanda por novos negócios relacionados à blockchain. A esse respeito, a demanda sofre empresas para o comércio de virtude tem sido continuamente aumentos na Coréia. “

O documento da FSC afirma que cerca de 3.500 empresas e empresas listadas são descritas como investidores profissionais sob a ação do mercado principal. Como parte do roteiro, no país começará a permitir a seleção de investidores institucionais para abrir os motivos de negociação de nomes reais aos motivos dos motivos dos motivos dos motivos da batalha. As empresas projetadas precisarão mostrar um equilíbrio entre KRW 5 milhões (aproximadamente Rs. 3 lakh) e a KRW 10 milhões (aproximadamente Rs. 6 lakh) no investimento do programa financeiro.

“Os investidores profissionais sob a ação do mercado principal podem agora investir em produtos derivados com o maior risco de voar. Essas empresas têm alta demanda por negócios e investimentos relacionados à Blockcain”, disse o FSC no anúncio.

A Coréia do Sul também planeja permitir que organizações como instituições educacionais e instituições de caridade vendam doações foram recebidas na criptografia para obter ganhos financeiros no mercado. A lei forçando as agências, organizações de doações designadas, universidades, trocas de criptografia e empresas escolares são listadas pela FCA como participantes elegíveis nesses ensaios.

A agência observou ainda que o comitê de ativos virtual trabalhou com 12 subcomitês e as instituições financeiras tradicionais propõem o roteiro às empresas para se envolver com os VDAs.

FSC para formar uma força de negócios

Nos meses de chegada, e o FSC disse que estabelecerá um negócio focado em cripto Em entrar em bordo de Circaustro.

O FSC ainda é usado para relatar uma linha do tempo para estabelecer uma força de negócios.

“Além disso, os planos para fortalecer ainda mais a comunicação com o mercado, incluindo operadores de negócios de ativos virtuais e especialistas em energia, para ajudar na participação do mercado corporativo no roteiro”, observou Agência.