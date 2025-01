O Google atualizará o Golfo do México para ‘Gulfo de América’ nos mapas

O Google planeja mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América e a montanha do Alasca Denali para Mount McKinley no Google Maps, disse a empresa na terça -feira Em uma série de tweet. A notícia segue a ordem executiva do presidente Donald Trump para mudar o nome do corpo de água e montanha em seu primeiro dia no cargo.

“Temos muito tempo para aplicar alterações no nome quando elas foram atualizadas em fontes oficiais do governo”, disse o Google em um tweet.

Nos Estados Unidos, isso se refere às atualizações feitas no Sistema de informação de nome geográfico.

“Também prática de dados longos: quando os nomes oficiais variam entre países, os usuários de mapas veem seu nome local oficial”, disse o Google Tweet. “Tudo no resto do mundo vê os dois nomes. Isso também é aplicado aqui.”

Um representante do Google não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentários.

Reação do usuário

A decisão do Google Maps causou uma reação violenta entre alguns usuários que ameaçaram eliminar o aplicativo assim que a atualização for oficial.

Os críticos argumentam que a empresa está fortalecendo o controverso renombro refletindo a mudança no aplicativo.

Um usuário X disse“É hora de se mudar para os mapas da Apple para sempre”.

Um representante da Apple não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentários sobre se os mapas da Apple seguirão seu exemplo.

História dos nomes

Em 2015, o presidente Barack Obama mudou o nome de Mount McKinley para Denali, o nome da população nativa do Alasca havia usado para ele há séculos. O governo dos Estados Unidos chamou o Monte McKinley em homenagem ao presidente William McKinley, 25º presidente do país, desde 1917.

PARA Comunicado de imprensa Do Departamento dos Estados Unidos dos EUA chama, os nomes mudaram de “nomes históricos em homenagem à grandeza americana”.

A declaração diz que a mudança de nome do Golfo reconhece suas “contribuições duradouras para a força econômica e a vitalidade dos Estados Unidos e” afirma sua importância central para a nação.

Ele chama o nome de Denali que muda Obama de “uma afronta à vida do presidente McKinley, suas realizações e sacrifício”.