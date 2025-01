O Google expande o agente de IA de alta pesquisa para o aplicativo Gemini para Android, pode atuar como assistente de pesquisa

O Google está expandindo a ferramenta de pesquisa profunda no aplicativo Gemini Android. Primeiro agente de inteligência artificial (AI) dos Gêmeos, mas disponível apenas apenas na versão da Web da plataforma. A gigante da tecnologia baseada em Mountain View lançou a ferramenta em dezembro de 2024 e descrita como assistente de pesquisa, que pode criar planos de pesquisa em várias etapas, executar as pesquisas da web e preparar detalhadamente todos os tópicos. Atualmente, a função de marcação em agentes está disponível apenas para assinantes pagos de gêmeos.

AI AI Alta pesquisa para o aplicativo Gemini Android

O cabo oficial de gêmeos em 10 (pretentamente conhecido como Twitter) anunciou uma expansão do agente de IA em um depois. E depois que foi ilustrado e é importante que tenha sido lançado, isso levaria algumas semanas antes que os usuários comecem a ver o recurso no aplicativo Android. Após adicionar, a alta pesquisa pode ser acessada no menu de entrega avançado dos gêmeos.

Na época, a empresa disse que o recurso estava disponível em 45 idiomas entre árabe, bengali, inglês, francês, japonês, russo, tâmil e vietnamita. A alta pesquisa é um vínculo no final de Gêmeos, 1,5 e pode atuar como assistente de pesquisa do usuário.

Depois que um aviso foi adicionado sobre o tópico complexo, o agente da IA ​​cria um plano de pesquisa em várias etapas. O usuário pode verificar e editar o plano para adicionar, remover ou alterar itens na lista. Depois disso, analisa os trabalhos de pesquisa relevantes, artigos e outras fontes confiáveis ​​para informações relevantes. Também parece no tópico recente, as tendências atuais, tanto o futuro.

Ele também pode executar mais novas pesquisas na Web se o agente de IA sentir necessário um contexto de lucro de tópicos adicionais. Uma vez que o agente tenha informações suficientes que gerem um relatório detalhado do tópico. O usuário pode intervir e tomar energia em algum momento de todo o processo.

