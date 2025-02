O Google expande o lançamento de Gemini 2.0 com modelos Flash Thinking, Airtin e Pro

O Google anunciou a disponibilidade de vários modelos de inteligência artificial Twins 2.0 (AI) na quarta -feira. A gigante da tecnologia baseada em Mountain View está saindo de seu flash Twin 2.0 Flash para pensar que o experimento AI Model Mobile Apps e Web Client. Esta é a versão ativa do modelo de IA também é lançada porque pode ser profundamente com um aplicativo específico. A empresa também está lançando uma versão experimental do Gemini 2.0 para os assinantes pagos. Além disso, uma versão Lite do Flash 2.0 também é lançada como uma visualização pública.

Google Rolling de vários modelos de AI da série Twin 2.0

Em Postagem do blogA gigante da tecnologia detalhou todas as amostras diferentes atualmente sendo lançadas para os usuários. Alguns deles estão disponíveis para usuários gratuitos de gêmeos, outras apenas para os assinantes de solução e outros estão disponíveis apenas como desenvolvedores.

Mais distinguido entre os seguintes é o pensamento flash Twins 2.0, um modelo focado na conta em comparação com os exemplos de DeSesek-R1 e OpenAI O1. Este é o primeiro lançado em dezembro de 2024, mas até onde eu só poderia ser acessado um estudo do Google AI.

Agora, a empresa é um modelo lançado para todos os usuários de aplicativos e sites Gemini. Um novo modelo de IA estará disponível em uma opção de seleção de modelo na parte superior da interface. Os membros da equipe 360 ​​Gadgets não parecem modelo, no entanto, que estão disponíveis globalmente nos próximos dias. É visivelmente, que não se sabe se o Terier livre não faz nenhum limite de taxa para usar o exemplo de pensamento.

A gigante da gigante da tecnologia também está tornando uma versão do agente para o pensamento flash 2.0 disponível para os usuários. Este modelo pode ser profundamente com aplicativos para o YouTube, Pesquisa do Google: Google Maps. Com essa integração, os usuários podem pesquisar nos gêmeos para concluir alguma ópera em seus aplicativos. A extensão de sua capacidade de enviar não é conhecida.

Para os usuários avançados de Gemini, o Google está lançando uma versão experimental do Gemini 2.0, em extremidades de alto desempenho da série Model of 2.0. Diz -se que o modelo é bom para quebrar os problemas complexos, tanto na codificação quanto na matemática, tarefas relacionadas. Este é o modelo mais avançado da gigante da tecnologia quando o contexto dos padrões de 2 milhões de janelas. Na aplicação da interface de programação (API) do modelo e também poderia chamar as ferramentas para pesquisa no Google e execução de código. Também estará disponível no Google AI Study e Vertex AI.

Desenvolvedores e agora podiam acessar o Gemini 2.0 Flash-Lite. A empresa disse que oferece melhor desempenho que 1,5 flash com velocidade e custo de retenção. É um contexto de uma janela de um milhão de sinais e recebe entrada multimodal. Além disso, o Google também está rolando cerca de 2.0 modelo flash para os desenvolvedores da API Gemini. Atualmente, isso pode lidar com serviços e sociedade baseados em texto e adicionar a geração e o texto da imagem, os recursos de endereço no futuro.

Os exemplos a seguir também estarão disponíveis no Google AI Study e no Vertex AI.