O Google Fotos no Android adiciona opção para flip pictures; Modo escuro para a partida de desktop laminada

O Google Fotos para Android está rolando sobre a nova funcionalidade e nos permite criar imagens de espelho no município anunciadas na quarta -feira. Foi adicionado à correstora embutida no aplicativo e a um nativo que está lançando uma imagem. O recurso é especular para ser útil para tirar selfies com telefone Android na câmera frontal, onde o texto geralmente é um vidro e ilegível. Além disso, o Google Photos também é relatado como lançando um tipo de modo escuro para sua versão para desktop.

Imagem Especção do Google Fotos

O Google foi atualizado para apoiar página Quando o anúncio é que o usuário só pode refletir suas fotos no aplicativo Fotos. Está atualmente disponível na versão Android do aplicativo. Ao permitir que os usuários virem a imagem usando o editor embutido, o poder nega o trabalho da terceira parte do editor. Mirror é um usuário de imagem necessário:

Abra o aplicativo de fotos do Google. Toque no ícone de edição e colheita. Toque no ícone Flip e selecione apenas. Opção para deslocar imagens no Google Fotos para Android

Enquanto o recurso de espelho de imagem foi recentemente confirmado por uma frase da montanha, de acordo com a gigante da tecnologia, foi a primeira vez identificado Em setembro, com Tripter Mishaal Rahman, mas apenas para selecionar usuários tem acesso a ele. O Google foi amplamente lançado e os gadgets 360 podem confirmar que está disponível na versão mais recente do aplicativo Android do Google.

Modo escuro para desktop

Além do novo recurso do Android App, o Google Photos também está finalmente saindo do modo escuro para a versão da área de trabalho. 9to5GOOGLE encontrado Uma bandeira no canto superior direito na tela que diz: “O Modo Dark está aqui! Agora você pode aplicar um tema sombrio às fotos”.

A instrução de opção está presente no Google Fotos para configurações de desktop, permitindo que os usuários selecionem cada LentoAssim, Escuroe Use o dispositivo padrão. Foi anunciado que, para rolar os usuários gradualmente e os gadgets 360 não puderam confirmar os acordos em quatro contas separadas.