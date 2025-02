O Google Gemini 2.0 AI já está disponível. Aqui estão os aspectos mais proeminentes

O Google entregou ótimas notícias de inteligência artificial nesta semana, lançando a próxima geração de seu chatbot, Gemini 2.0. O Google está abrindo novos modelos Gemini 2.0 em uma iniciativa multiplinada.

Vamos quebrar a nova e da ferramenta Google Gemini AI.

Gemini 2.0 Pro

A empresa está lançando uma versão experimental do Gemini 2.0 Pro em Google para estudarAssim, Vértice ai e nele Aplicação de Gêmeos Para usuários avançados de gêmeos. A empresa chama isso “Nosso melhor modelo até agora para codificar rendimento e indicações complexas”.

Gemini 2.0 Flash

O Flash Atualizado Gemini 2.0 agora geralmente está disponível através da API Gemini em Google para estudar e Vértice aiO que significa que os desenvolvedores agora podem criar aplicativos de produção com o 2.0 Flash. Isso dá a mais pessoas acesso à versão menor e mais eficiente do Google Gemini após o grande toque de Deepseek, a ferramenta generativa da IA ​​que entrou em cena no final de janeiro.

Leia mais: O que é Deepseek? Tudo para saber sobre a nova ferramenta chinesa da IA

Gemini 2.0 Flash-Lite

O Google também está neutralizando a startup chinesa do Deepseek com o Gemini 2.0 Flash-Lite, uma alternativa mais barata que agora está disponível no Google AI Studio e na AI da Vertex para desenvolvedores. (Em comparação, todas as versões das ofertas da Deepseek são gratuitas).

O Google diz flash-Lite (você entende?), É o seu modelo mais lucrativo.

2.0 Pro e Flash pensamento experimental

Pessoas com o aplicativo Gemini também serão capazes Tabelas de classificação de chatbot arena. Esta versão do Gemini 2.0 Flash é especial, graças à sua capacidade de dividir as instruções do usuário em uma série de etapas para ajudar a fornecer melhores respostas a indicações complexas.

Para aqueles que procuram algo mais poderoso, o Google também adicionou o Gemini 2.0 Ex experimental ao aplicativo Gemini para usuários avançados de Gemini, bem como ao Google AI Studio e ao Vertex AI.

O pensamento flash também pode interagir com aplicativos do Google, como mapas, youtube e pesquisa.

“Esses aplicativos conectados já fazem do aplicativo Gemini um assistente de trabalho de IA de uma maneira única, e estamos explorando como novos recursos de raciocínio podem ser combinados com seus aplicativos para ajudá -lo a fazer ainda mais”, Patrick Kane, diretor de gerenciamento de produtos do aplicativo Gemini No Google, escreveu em uma postagem no blog.

A notícia da IA ​​continua chegando

O amplo lançamento do Google Gemini 2.0 Pro Experimental, Flash-Lite e Flash Thinking é o último da cadeia de anúncios do Google.

No final do mês passado, a série Samsung Galaxy S25 se tornou os primeiros smartphones a enviar com o projeto Astra do Google, um recurso de IA que permite aos usuários apontar suas câmeras de telefone nas coisas para obter informações sobre elas. A empresa também lançou sua função de escuta diária, que gera resumos de áudio a partir de atualizações de notícias com base em sua atividade de pesquisa e descoberta.

As notícias do Google são um contraponto ao exagero do Depseek, que tem um desempenho semelhante aos maiores modelos a uma fração de preço. É muito cedo para dizer que o DePseek permanecerá a longo prazo devido a uma variedade de fatores, mas o anúncio do Google e o lançamento do OpenAi O3-Mini podem ajudar a entender a atenção do jovem AI.