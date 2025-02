O Google usará a IA para determinar se você está deitado na sua idade

O Google disse que começará a tentar um modelo de estimativa de idade de aprendizado automático para ajudar a determinar se um usuário tem menos de 18 anos.

A empresa disse em um Blog Que o modelo, que deve ser lançado no final deste ano, pretende fornecer “experiências mais apropriadas para a idade” para usuários jovens. Ele será implantado primeiro nos Estados Unidos e expandirá para mais países.

O anúncio ocorre quando as empresas tecnológicas enfrentam uma pressão crescente dos legisladores, para que as plataformas sejam mais seguras para os jovens usuários. No ano passado, objetivo inserido Um modelo semelhante que ajuda a determinar se um usuário tem menos de 18 anos.

O Google disse à CNET que o modelo de estimativa usará o aprendizado automático para entender vários pontos de dados já associados à conta de um usuário, como o que eles estão procurando, as categorias de vídeos que eles viram e quanto tempo eles tiveram uma conta. . Esses sinais podem ajudar o modelo a determinar melhor se alguém pode estar deitado na idade deles.

Se o modelo marcar incorretamente uma conta menor que 18, o usuário poderá fornecer verificação de idade na forma de identificação, cartão de crédito ou selfie emitido pelo governo. O Google disse que também está investigando outras maneiras pelas quais as pessoas podem verificar sua idade.

Este método já foi usado por outras empresas, Como um objetivoe em uma variedade de mercados, incluindo a Europa.

O CEO do YouTube, Neal Mohan, mencionou a ferramenta de aprendizado automático na publicação da empresa. Prioridades para 2025Apontar que a empresa planeja continuar “aproveitando o poder da IA ​​para melhorar a experiência do YouTube para todos”.

A empresa também está adicionando um punhado de salvaguardas a contas menores, como filtragem ou desfoque de resultados explícitos na pesquisa e restringir o anúncio confidencial e outros conteúdos no YouTube que podem não ser apropriados.

Enquanto isso, um novo recurso chamado Horário da Escola para telefones e tablets Android permitirá que os pais limitem ou restrinçam o acesso a aplicativos durante o horário escolar. Outras próximas mudanças incluem facilitar os pais que administram experiências on -line em dispositivos Android e Chrome através Link da família do Googlee a capacidade de “tocar para pagar” por telefones Android com o consentimento dos pais.