O governo Trump fecha o Escritório de Saúde do Clima

Climatewire | Um escritório climático do Ministério da Saúde e Serviços Sociais foi fechado e sua equipe foi colocada em licença administrativa, de acordo com três pessoas conhecendo a situação.

O Escritório de Mudança Climática e a Equidade da Saúde, criada em 2021 pelo Presidente Joe Biden, ajudou a estimular o setor de saúde a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ele o fez parcialmente aumentando a conscientização sobre organizações de assistência médica sem fins lucrativos sobre créditos tributários por energias renováveis ​​que eles poderiam reivindicar de acordo com a lei sobre a redução da inflação, legislação sobre o clima de Biden.

Seu fechamento, que nunca foi relatado antes, veio quando o grande esforço do presidente Donald Trump para congelar o financiamento de subsídios e reduzir a força de trabalho federal enviou choque em todo o governo. Um dos principais objetivos da administração foram os programas focados em expandir o acesso a recursos federais para minorias.

A equipe do HHS Climate Office foi colocada em licença administrativa em 22 de janeiro, um dia após a assinatura de um decreto executivo encerrando os programas dedicados à diversidade, equidade e inclusão, de acordo com as três pessoas, que obtiveram anonimato para evitar represálias. O escritório teve cerca de oito pessoas afetadas. As páginas da web dedicadas ao escritório do clima permaneceram ativas por alguns dias após a assinatura do decreto, mas quase todos estão offline.

Movimentos semelhantes desencadearam um alvoroço de autoridades de saúde pública no início desta semana, quando os Centros de Controle e Prevenção de Doenças removeram os materiais de seu site sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a prestação de cuidados afirmativos entre os sexos. O CDC também bloqueou o acesso ao seu índice de vulnerabilidade social, que usa dados do escritório do Censo para classificar a vulnerabilidade das comunidades em desastres naturais.

Os outros sites que desapareceram incluem o Escritório de Pesquisa em Saúde da Mulher nos Institutos Nacionais de Saúde e o Escritório de Saúde das Minorias no HHS.

O porta -voz do HHS não respondeu aos pedidos de comentários.

As mudanças surgem quando o Senado deve confirmar Robert F. Kennedy Jr., como secretário de saúde nos próximos dias. Apenas cinco anos atrás, Kennedy publicou um livro culpando os republicanos no Congresso pelo que ele chamou de “clima em crise”, mas ele se tornou mais conservador sobre a questão desde que lançou uma oferta presidencial independente em 2023. Em agosto, ele disse a Tucker Carlson, a personalidade da mídia distante, de que ele foi “expulso” do movimento ambiental porque não acredita “essa ortodoxia de carbono do que o único problema é carbono”.

Ao longo da campanha presidencial, Defensores de saúde climática expressaram sua preocupação Sobre o que poderia acontecer com o cargo climático do HHS se Trump tivesse vencido as eleições. Mas o oficial líder do clima, John Balbus, procurou se acalmar Esses medos. Em abril, ele declarou que estava “otimista” de que o trabalho do escritório “falasse de si mesmo”.

“Estamos lutando para ir a pessoas que estão mais doentes e que as tornam bastante saudáveis ​​possível. Eu não acho que seja um problema partidário “, disse ele Durante um evento Patrocinado pela Kaiser permanente.

Balbus, membro da equipe de carreira, emprestado aos Institutos Nacionais de Saúde do HHS, onde estudou os efeitos na saúde das mudanças climáticas, está em licença administrativa.

Durante o governo Biden, o escritório do clima ajudou a lançar ferramentas on -line interativas para informar o público sobre como o calor extremo poderia afetar sua saúde. Outro segue emergências relacionadas ao calor. Essas ferramentas ainda estavam online na terça -feira.

Entre as páginas que desapareceram Um compromisso voluntário para hospitaisSistemas de saúde, fornecedores e empresas farmacêuticas a se comprometer a reduzir suas emissões de carbono em 50% até 2030 e não para zero até 2050. Em novembro, cerca de 140 organizações assinaram o compromisso, de acordo com um arquivo mantido pelo grupo de defesa da saúde, tomando cuidado sem cuidados sem dificuldade.

“A promessa do setor de saúde do HHS foi retirada do site do HHS, os cuidados de saúde sem preconceito intervieram para preservá -lo e o momento que gerou no setor de saúde”, disse o grupo em um comunicado à imprensa.

