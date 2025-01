O Grok AI Chatbot da X chega ao iOS como um aplicativo independente

Grok, o assistente com tecnologia de IA que estreou na plataforma social X, agora está disponível como um aplicativo independente.

A startup xAI de Elon Musk lançou Grok 2, a segunda versão de seu modelo de IA, como uma plataforma dedicada aplicativo iOSpermitindo que os usuários acessem seus recursos sem a necessidade de uma assinatura X.

Os usuários podem fazer login usando seu endereço de e-mail, conta Apple ou outras plataformas suportadas. O aplicativo fornece ferramentas para responder perguntas e gerar imagens, ao mesmo tempo que oferece um plano de assinatura escalonado para recursos avançados.

Este lançamento é o primeiro passo significativo da xAI fora de sua parceria exclusiva com o X (antigo Twitter), marcando mais um impulso para competir mais diretamente com os rivais da IA, do Google Gemini ao Meta AI e Claude.ai. De longe, o mais popular é o ChatGPT da OpenAI, que dobrou o número de visitantes para 3,9 bilhões em novembro, segundo a Similarweb.

O aplicativo tem chamado a atenção pelo tom coloquial e bem-humorado. De acordo com sua descrição na App Store, Grok também prioriza a privacidade, em um esforço para gerenciar com segurança as interações de dados do usuário.

Lançado em novembro de 2023, Grok foi integrado ao X e disponibilizado para assinantes pagantes. Em dezembro de 2024, foi disponibilizada uma versão gratuita com uso limitado, como 10 consultas por dia.

O CEO da X, Musk, posicionou o assistente como um rival direto dos principais chatbots, mas com uma personalidade diferente. No lançamento, ele postou no X que Grok seria “divertido” e “politicamente neutro”.