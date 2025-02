Ducado do alto papel de pesquisa em sua plataforma na semana passada. O instrumento pode analisar melhor perguntas complexas e fornecer relatórios abrangentes em uma conta nos tópicos. Um novo recurso foi adicionado ao seletor de modelos e está atualmente disponível para todos os usuários. O município afirma que suas respostas são geradas mais rapidamente que a ferramenta OpenAI de mesmo nome com período médio de saída de três minutos. Notavelmente, o talentoso lançou recentemente o voto de Inteligência Artificial (IA) em dispositivos Android com recursos de visão computacional e pesquisas da Web.

Perplexity lança um recurso de pesquisa profunda

Depois do Google e do Openai, agora Trembles, que se tornaram a mais recente empresa do Vale do Silício a apresentar seu profundo produto de pesquisa. De acordo com a descrição do recurso em Postagem do blogO recurso provavelmente usa um tempo de teste para calcular a técnica de expansão permite que o modelo de IA gaste mais tempo em consulta. Dessa forma, a IA pode se aprofundar em questão, o segundo palpite de sua resposta e sem, bem como avaliar adornos altos.

Projete um rolamento de uma pesquisa profunda em todos os usuários. Para os assinantes, terá um número infinito de consultas usando uma ferramenta com sua pitada gratuita receberá um número não especificado, mas limitado, de consultas por dia. Atualmente, o recurso está disponível apenas no Web Client da Confusion, mas no município do que também é lançado nos aplicativos iOS, Android e Mac.

Use uma pesquisa profunda, os usuários de risco podem explorar o modo selecionado na caixa de texto e encontrar a opção na parte inferior da lista. Uma vez selecionado, a IA começará imediatamente a responder consultas com alto papel de pesquisa. A empresa afirma que uma resposta recebe cerca de três minutos para gerar a média que é muito mais rápida que a ferramenta do OpeniAI de cinco a 30 minutos.

A ferramenta usa a capacidade de pesquisa e codificação para o comportamento do caminho da pesquisa industrial, a leitura de documentos e o ajuste do acesso às informações coletadas. Depois de avaliar a fonte de materiais, que tentou encontrar os resultados em um relatório estruturado. Os usuários podem exportar relatórios para PDF ou documentar ou compartilhá -lo como uma página perplexitativa com outras pessoas.

Pintura, a empresa alegou que a pesquisa profunda marcou 21,1 % no último exame da humanidade no teste interno, terceirizando o pensamento de Gêmeos, o OpenAæe é O1 e O3, Mini e Deepseek-R1.