O índice econômico do Anthropic revela o próprio software é mais impactado pela IA

Antrópica introduzida no Índice Econômico Antrópico na Lua para entender como a inteligência artificial (IA) está impactando no mercado de trabalho e na economia. O relatório inicial da pesquisa revela que os campos de marketing de software são mais impactados com essa nova tecnologia. A pesquisa encontrou negociações, esportes de planejamento, entretenimento e o meio dos campos no segundo lugar em termos de empregos afetados pela IA. Além de encontrar mercados impactados e relatar e afirmou que a IA usada está balançando mais para aumentar uma automação.

O Índice Econômico Antropem compartilha relatório inicial

Na redação depoisA empresa de IA anunciou o lançamento do Índice Econômico Antropical. Na iniciativa, visa entender como a IA está afetando os mercados de trabalho e a economia a tempo. A nova pesquisa usa informações de conversas com Claudius, para os métodos tradicionais para as opiniões dos especialistas e pesquisas gerais.

Conforme sua inicial RelatórioA pesquisa constatou que o próprio software testemunhou a alta adoção de IA, com 37,2 % das consultas ao Claudio. O AI Chatbot é perguntado especialmente sobre tarefas como modificação de software, depuração de código e solução de problemas de rede.

Informações visualizadas do Índice Econômico Antropical

Crédito da foto: Antrópico

De acordo com a maior classe, é impactada pela IA incluída em campos “habilidades, conselhos, esportes, entretenimento e mídia” com 10,3 % das consultas. O relatório foi dito que Claude as perguntas mais feitas sobre uma variedade de tarefas de escrever e comer. Na classe menos descrita, incluem papéis “agricultura, pesca e árvores”, que apenas a atenção de 0,1 % das consultas.

Além dos empregos impactados pela IA, o conjunto de dados também revelou que apenas quatro por cento dos empregos usando os serviços associados à IA a três trimestres. Por outro lado, 36 % dos empregos usando a IA pelo menos uma quarta tarefa. Em seguida, os empregos bem remunerados e bem-intencionados testemunharam taxas muito baixas de A. Uso. No entanto, os empregos salariais de mediação de alta alta altura foram encontrados entre os usuários de IA mais graves.

É interessante A partir das informações que são descobertas que 57 % das tarefas consultadas ao Claudio são aumentadas para 43 % das tarefas que foram automatizadas.

Também analisamos os mais detalhes sobre como as tarefas eram, que foram feitas especificamente, nas quais as tarefas envolviam “automação” (onde a IA executa diretamente as tarefas como uma forma de documento).

“Em apenas meio casos, a IA não é usada para substituir as tarefas, mas eu trabalhei com eles, sequei no trabalho do usuário), aprendendo (por exemplo, ajude o usuário a debater ou de outra forma generativos tarefas)” e acrescentou o relatório.