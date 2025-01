O Instagram está lançando várias mudanças baseadas em perfis que não agradam aos usuários. A plataforma de metaproprietários começou a testar grades verticais em perfis em agosto de 2024 e agora está sendo implementada para todos os usuários. Isso agora pode ser alterado para grades verticais quadradas e caracteres potencialmente selecionados, onde os usuários usam várias grades para estabelecer um layout visual específico. Além disso, a plataforma permite que os usuários ailnthubms a postagem e reorganizar sua grade. O Instagram também está aumentando a duração máxima dos Reels de 90 segundos para três minutos.

Em um depoisO chefe do Instagram, Adam Mosseri, anunciou que lançará grades verticais para perfis de todos os usuários esta semana, substituindo a proporção de 1:1 por uma proporção de 4:3. No entanto, reconhecendo que as opiniões sobre a mudança têm sido “positivas e bastante negativas”, existem também várias características especiais do novo sistema baseado em perfis que ajudarão os utilizadores a adaptarem-se melhor a esta mudança.

Novas mudanças de perfil estão chegando ao Instagram

Crédito da foto: Instagram

“A maioria das fotos e vídeos enviados para o Instagram neste momento são verticais, e os retângulos exibem melhor essas fotos e vídeos.” Acrescentou ainda que a nova proposta é um “lugar mais simples e limpo”, explicou Mosseri.

Vários usuários estão criticando os comentários da postagem. Punktmidi, o criador da plataforma, disse: “Milhões de gris 1:1 bem curados”. Outra usuária, @matilde.alcini aconselhou Mosseri a “só escolher as pessoas se quiserem quadrados ou retângulos”.

Na postagem, Mosseri disse que versões futuras dos perfis permitirão que os usuários se adaptem melhor às mudanças e ainda organizem esteticamente as cercas dos perfis. O Instagram está trabalhando para aumentar a capacidade de personalizar post ailnthubms, permitindo aos usuários um melhor controle sobre o que suas visualizações de perfil mostram.

O Instagram também planeja mover Aliquam volutpat ad Euismod, uma aba dedicada a ele. Todos podem ver a ligação entre a biografia e a grade nos ícones circulares. Mosseri chamou a atual organização de “visivelmente complicada” e eles estão deprimidos. Por fim, a plataforma também está trabalhando em um recurso para incentivar os usuários a repassar suas postagens e postar diretamente na grade (essas postagens não aparecerão no feed).

“Este plano pode mudar à medida que avançamos nos próximos dois meses, mas espero que a comunicação antecipada das nossas intenções ajude a evitar mais surpresas amargas”, acrescentou Mosseri.

Instagram Reels aumentou três centavos

Mosseri também relatado os usuários agora podem fazer upload de arquivos com até três minutos de duração. Anteriormente, a plataforma só permitia aos usuários fazer upload de arquivos com no máximo 90 segundos de duração. Essa mudança agora coloca o aplicativo no mesmo nível de outras plataformas verticais focadas em vídeo, como TikTok e YouTube.

O TikTok lançou vídeos longos de três minutos em julho de 2021, e o YouTube aumentou a duração dos curtas em outubro de 2024. O Gadgets 360 não conseguiu confirmar se os uploads de rolos de três minutos estavam disponíveis no Android e iOS no momento da publicação desta história.