O interesse em VPNs está aumentando por esse motivo classificado como X

O novo ano trouxe consigo novas leis, principalmente uma lei da Flórida que exige verificação de idade para acessar sites de conteúdo adulto. A Flórida é apenas o último estado a restringir sites adultos, mas gerou uma onda de interesse em encontrar maneiras de contornar a regra, especialmente porque o Pornhub, um dos maiores e mais populares sites adultos, bloqueou o acesso na Flórida. As VPNs, uma forma de manter a privacidade de sua atividade na Internet, são agora mais procuradas do que nunca.

O que é uma VPN?

VPN significa rede privada virtual. É como conectar-se à Internet através de um túnel oculto, em vez de estar aberto. As VPNs criptografam seu tráfego e podem ocultar seu endereço “residencial” para que os sites não saibam onde você realmente está. Isto é relevante para o aumento do interesse em VPNs em estados que implementaram leis de verificação de idade para acesso a conteúdo adulto online. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre VPNs.

As VPNs não são apenas uma forma potencial de acessar material explícito ou proibido. Muitas pessoas confiam neles para privacidade e para proteger dados pessoais e comerciais confidenciais ou de alto valor. Os fãs de streaming de vídeo há muito usam VPNs para assistir programas, filmes ou esportes que podem estar bloqueados em suas próprias áreas. Os fãs do TikTok também estão investigando as VPNs como uma possível forma de evitar a proibição iminente do popular aplicativo de mídia social.

Que tal um proxy?

Um servidor proxy é outra maneira de contornar as restrições regionais. Como uma VPN, um proxy mascara seu endereço IP (seu endereço “residencial”) para fazer parecer que você está em outro lugar. No entanto, não oferece a mesma privacidade que uma VPN, que também criptografa seus dados. Aprenda a diferença entre VPNs e proxies e quando usar cada um.

Flórida adere à tendência de verificação de idade

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou Projeto de lei da casa 3 em março de 2024, embora tenha entrado em vigor no início de 2025. O projeto tem como foco evitar que menores de 14 anos se tornem correntistas em redes sociais.

“Além de proteger as crianças dos perigos das redes sociais, o HB 3 exige que sites pornográficos ou sexualmente explícitos utilizem verificação de idade para evitar que menores acessem sites que não são apropriados para crianças”. O escritório de DeSantis disse em um comunicado no ano passado.

Os usuários devem comprovar que têm 18 anos ou mais. Os sites que não cumprirem estão sujeitos a penalidades de até US$ 50.000 por violação.

A exigência de verificação de idade na Flórida faz parte de uma tendência de estados que aprovaram ou implementaram mandatos semelhantes. Esses estados incluem Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Tennessee, Texas, Utah e Virgínia.

O movimento começou para valer em 2022, quando a Louisiana passou nos requisitos de verificação de idade. Muitas dessas leis impõem multas ou permitem que um site seja processado por danos, a menos que utilize um processo de verificação de idade.

Pornhub fecha

Embora alguns sites adultos tenham lançado sistemas de verificação de idade, o principal site pornográfico Pornhub optou por fechar suas portas em estados com leis de verificação de idade, alegando preocupações com a privacidade ao exigir documentos de identidade.

A decisão do Pornhub ficou evidente em um Postagem do blog de revisão do ano de 2024 que incluía um mapa de termos de pesquisa populares por estado. Os estados onde o Pornhub não atende mais apareceram acinzentados no mapa dos EUA. A CNET não recebeu imediatamente uma resposta da empresa-mãe do Pornhub, Aylo, para um pedido de comentário.

O interesse em VPNs aumenta

O site de análise e defesa de VPN vpnMentor observou um aumento acentuado na demanda por serviços VPN na Flórida, coincidindo com a entrada em vigor do HB 3.

“A equipe de pesquisa do vpnMentor observou um aumento significativo no uso de VPN em todo o estado da Flórida, com um aumento impressionante visto nas primeiras horas de 1º de janeiro, aumentando de forma constante desde os últimos minutos de 2024 e atingindo seu pico de 1.150% apenas quatro horas após o HB 3 entrar em vigor”, a organização disse em um comunicado em 2 de janeiro.

O VpnMentor viu picos semelhantes quando as proibições estaduais do Pornhub foram lançadas em Utá em 2023 e Texas em 2024.

Levando isso ao Supremo Tribunal

As leis de verificação de idade em nível estadual enfrentam desafios legais. A associação comercial da indústria adulta, Free Speech Coalition, está ativamente envolvida na luta contra as leis de verificação de idade. O grupo processou a Florida em Dezembro para bloquear a nova lei do estado e já contestou leis semelhantes noutros estados.

“Embora manter os menores longe de conteúdo adulto seja um objetivo louvável, o governo não tem o direito de forçar os adultos legais a escanear seu rosto, fazer upload de um documento de identidade com foto ou abrir mão de sua privacidade para acessar a Internet”. disse Alison Boden.diretor executivo da Coalizão pela Liberdade de Expressão, em declaração de 6 de janeiro.

Um precedente nacional poderá em breve ser estabelecido para leis estaduais de verificação de idade. A Suprema Corte concordou em aceitar o caso da Coalizão pela Liberdade de Expressão contra a lei do Texas. O tribunal ouviu argumentos orais em 15 de janeiro. A Suprema Corte pode levar meses para emitir uma decisão.

Escolha uma VPN

As VPNs já existem há muito tempo, mas sua crescente popularidade significa que cada vez mais usuários da Internet procuram conselhos sobre como escolher a VPN certa. Nem todas as VPNs são iguais. A CNET geralmente não recomenda serviços VPN gratuitos. Ao avaliar uma VPN, considere os padrões de privacidade, velocidades e preço. Confira as principais recomendações de VPN da CNET.

As leis de verificação de idade continuam sendo um campo de batalha. Ninguém está a argumentar que os menores devem ter acesso a sites para adultos, mas surge a questão sobre quais os mecanismos que devem ser utilizados ou exigidos para proteger esses menores. As VPNs continuarão a ser um tema quente, seja em relação à pornografia online, privacidade geral ou TikTok.