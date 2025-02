O iogurte mostra um grande potencial contra o câncer de cólon, o estudo revela

De acordo com um novo estudo de longo prazo, apenas duas porções de iogurte por semana podem proteger o intestino de certos tipos específicos de câncer, de acordo com um novo estudo de longo prazo.

Há anos, os cientistas suspeitaram de iogurte e bactérias vivas têm benefícios para a saúde gastrointestinal, e ainda Nem todas as pesquisas Sobre o assunto, alinhe -se com o que são essas vantagens e quando são colhidas.





Essa nova análise ajuda a explicar parte da confusão.





No geral, os epidemiologistas não encontraram uma associação significativa entre iogurte e a incidência geral de câncer colorretal – o Terceiro câncer mais comum em todo o mundo e a segunda causa da morte do câncer.





No entanto, quando os pesquisadores dividiram os casos de câncer colorretal em subtipos, eles encontraram um resultado significativo.





Os resultados estão alinhados com vários outros Estudos de observaçãoQuem sugere que a ingestão de iogurte pode ter propriedades antitumorais.





“Nosso estudo fornece evidências únicas da vantagem potencial do iogurte”, ” disse Brigham and Women’s Hospital Shuji Ogino Epidemiologist e Universidade de Harvard.





“A abordagem do meu laboratório é tentar vincular dietas a longo prazo e outras exposições a uma possível diferença importante nos tecidos, como a presença ou ausência de uma espécie específica de bactérias. Esse tipo de trabalho de detetive pode aumentar a força da evidência Conectando a dieta aos resultados da saúde.





Embora os resultados sejam apenas observacionais, eles cobrem os estilos de vida da saúde e auto -deprimidos de 87.000 mulheres e quase 45.000 homens, seguidos por três ou mais décadas. Ogino e o conjunto de colegas abrange um total combinado de mais de 3 milhões de anos de dados individuais de acompanhar.





Pessoas diagnosticadas com câncer colorretal que consumiram duas partes de iogurte ou mais por semana tinham 20% menos probabilidade de ter um Bifidobacterium– Tumor positivo em comparação com aqueles que consumiram menos de uma parte do iogurte por mês. Isso foi particularmente verdadeiro para tumores proximais na parte superior do trato intestinal.





Bifidobacterium são micróbios onipresentes no intestino humano e na tigela média de iogurte. Em aproximadamente 30% dos casos de câncer colorretal, esta bactéria é incorporada ao tecido tumoral, onde geralmente está associado a um forma particularmente agressiva Câncer.

Bifidobacterium Parece prosperar no microambiente do tumor com baixo teor de oxigênio, e sua presença em certos tumores do cólon sugere que ele fugiu além da barreira intestinal no tecido do cólon a uma taxa típica mais alta que a típica.





Talvez contra-constantemente, coma mais Bifidobacterium poderia ajudar a evitar esse vazamento de longo prazo.





Inicial estudos Sugere que as bactérias podem ter efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e de ativação imune, o que pode ter um impacto na integridade do microbioma intestinal e na barreira semi-permeável do intestino.





Se o iogurte pode ou não oferecer essas vantagens exigirá pesquisas adicionais, mas as evidências de observação são montadas.





“Nossos resultados sugerem que a ingestão de iogurte pode ter um efeito preventivo contra o câncer de câncer colorretal com uma barreira intestinal perturbada”, os autores da análise atual explicar.





“Estudos adicionais são justificados para elucidar os mecanismos potenciais para os efeitos da contribuição a longo prazo do iogurte na câncer colorretal”.

Comparado ao câncer de cólon distal, que leva os tumores ainda mais ao trato intestinal, o câncer de cólon proximal tem uma menor taxa de sobrevivência. Esses tipos de câncer também são para cima.





Vale a pena explorar a ideia de que a comida pode funcionar como medicina preventiva. UM estudo randomizado Em 2021, da Universidade de Stanford, descobriu que alimentos fermentados como iogurte podem influenciar o microbioma e o sistema imunológico em adultos saudáveis.





Epidemiologista Andrew Chan, do Hospital Geral de Massachusetts, que fazia parte da análise recente, disse Seu artigo “aumenta a evidência crescente que ilustra a ligação entre alimentos, microbioma intestinal e o risco de câncer colorretal”.





“Ele nos fornece uma avenida adicional para estudar o papel específico desses fatores no risco de câncer colorretal em jovens”.

O estudo foi publicado em Micróbios intestinais.