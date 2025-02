O “ “ `ion ‘` ion’ on `ion ‘on on ion ignora a física e a realidade tributária

“Sempre há uma solução bem conhecida para cada problema humano –Solo, plausível e ruim“, De acordo com Hl Mencken. Hoje poderíamos pensar sobre suas palavras para diagnosticar o renascimento de outro ideia cuidadosa, plausível e orientada: Toque o planeta com mísseis de órbita para tornar os Estados Unidos mais seguros.

Em janeiro, o presidente Donald Trump pediu um “Escudo de Defesa Anti-Missiles de Nova Geração” para os Estados Unidos Um decreto executivo. Nomeado “Iron Dome for America” ​​depois de Israel Sistema de defesa anti -míssil curto– O que não tem nada a ver com –o plano pagaria centenas de bilhões de dólares adicionais em O Rathole de baixo desempenho por um longo tempo Esforços de defesa anti -míssil americanos enquanto espaço de armamento. Em ordem, Trump se referiu à iniciativa de 1983 do Presidente Ronald Reagan, conhecido como “Star Wars”, para construir um Escudo de defesa anti -míssil Com armas no chão e espaço, dizendo que foi “cancelado antes que seu objetivo possa ser alcançado”.

Um feitiço semelhante aguarda o plano de Trump – pelas mesmas razões que o Fantasia de Defense of Reagan Missiles, incluindo uma versão orbital do final dos anos 80 conhecida como o nome “Pebbles brilhantes”, nunca virou: Custará muito, não funcionará e colocará em risco a todos.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

No momento, os Estados Unidos têm 44 interceptores de piso Declarado na costa oeste americana e visava os ataques de mísseis balísticos da nação instável da Coréia do Norte. Eles trabalharam 12 vezes em 21 testes, uma taxa de sucesso em questão atingida apenas após 250 bilhões de dólares Passado desde o início de 1985. Isso ilustra a dificuldade intrínseca e cara de interceptar mesmo mísseis balísticos fictícios fictícios (ICBM). É apenas difícil atingi -los.

O que motiva a cúpula de ferro de Trump? Medo de dicas nucleares mísseis hipersônicos desenvolvido pela Rússia e China, que atingem as velocidades de Mach 5, cerca de 1,6 km por segundo. Ao contrário dos mísseis balísticos, que estão no espaço antes de retornar à Terra, o Maneuvr Hypesonics e voa em uma trajetória plana, o que seria difícil para os interceptadores de solo americanos. “A maioria dos radares terrestres não pode detectar armas hipersônicas antes do final do voo de arma devido aos limites da linha de detecção de radar”, ” O serviço de pesquisa do Congresso notado em um relatório recente.

Na busca de “Force by Force”, O decreto executivo Argumentou: “Os Estados Unidos garantirão sua capacidade segura como uma segunda greve”. Isso significa que a capacidade de lançar mísseis nucleares como recuperação após um ataque nuclear hipersônico contra os Estados Unidos – que significaria que a Segunda Guerra Mundial havia começado – a ser fornecido por satélites para detectar mísseis hipersônicos, bem como satélites para conectar estes sensores aos interceptores e “implantação de interceptores de espaço proliferado”.

A idéia é que os interceptores espaciais provavelmente saltariam no bloqueio de mísseis nos mísseis atuais. (Natch, também há Lasers espaciais previsto. Embora, com desculpas ao Dr. Evil, ainda não ouvimos tão impraticável “”Tubarões com pacotes de laser anexado às suas cabeças ”também será um começo.)

O problema fundamental com tudo isso, é claro, é que os Estados Unidos já têm uma capacidade de segundo ataque garantida, com cerca de 900 mísseis nucleares em seu submarinos agora mesmo. É mais do que a China em todo o seu estoque. Toda a justificativa da cúpula de ferro de Trump é uma solução em busca de um problema, a própria definição de Despesas desnecessárias do governo. Os líderes da China e da Rússia sabem como lançar mísseis, hipersônicos ou não, nos Estados Unidos levariam a um Guerra nuclear catastrófica isso seria Mate cinco bilhões de pessoasmuito provavelmente você, eu e eles– O último grupo gracioso dos submarinos da Marinha dos EUA.

Mesmo deixando essa falha básica de lado, a cúpula de ferro de Trump tem muitos outros problemas. Por um lado, muitas declarações sobre a ameaça especial de armas hipersônicas podem ser Apenas o espessamento do Ministério da DefesaOnde seu lançamento e detecção inicial não seriam muito diferentes dos atuais mísseis balísticos intercontinentais, como os cientistas relataram quatro anos atrás Cientista americano.

Depois, há o custo: uma cúpula de ferro realmente modelada no sistema de defesa anti-míssil de curto alcance de Israel, foi estendida para cobrir os 3,7 milhões de milhas quadradas nos Estados Unidos continentais (os 48 estados contíguos e o Alasca), US $ 100 milhões por bateria, custa aproximadamente 2,5 bilhões de dólaresO analista estimado da política nuclear Joseph Circione em julho. Este sistema oferece apenas uma defesa contra mísseis balísticos estúpidos – nem mesmo para lidar com mísseis hipersônicos úteis. Outra estimativa publicada em 2024 pela defesa e a economia da paz revelou que esse sistema Custo de US $ 430 bilhões a US $ 5,3 bilhões em dólares. Essa estimativa observou o desafio econômico fundamental enfrentado pelas defesas dos mísseis: eles custam mais, de oito a 70 vezes mais do que os ICBMs contra os quais deveriam se defender. Estas são máquinas de falência.

Agora considere a dificuldade: deixe de lado a pobre gravação de teste americano para seus interceptadores atuais, Detecção de mísseis hipersônicos O espaço pode ser mais fácil do que localizar o ICBM. Viajando em alta velocidade através da atmosfera, os mísseis hipersônicos devem gerar enorme calor, limpando Um forte sinal infravermelho Para seguir o espaço. O problema é que iscas baratas são destinadas a eles, “Posando problemas intransponíveis para um sistema de defesa confiável”, “ O New York Times Observado em uma análise da proposta de Trump.

Finalmente, mesmo que ele estivesse de certa forma promulgados, toda essa ideia Faça todos nós menos certo. Desde o final da Guerra Fria, os Estados Unidos proclamaram suas defesas anti-míssil não foram pretendidos Para bloquear um ataque de entrada da China ou da Rússia, simplesmente solta os norte -coreanos. Era Notificar uma nova corrida armamentista Com a China ou a Rússia, se eles desmoronassem, um Estados Unidos protegidos lançariam uma greve nuclear inesperada inicial. Moscou já ameaçou soprar através dos limites acordados com seus estoques nucleares Siga a proposta de TrumpE a China já reforçou suas ações Tais medos da primeira banda. Orbite mísseis e lasers nos EUA algumas centenas de quilômetros acima de Moscou e Pequim não faria muito para acalmar os nervos lá, enquanto Alarmes falsos Sempre foram um começo potencial temido para a Segunda Guerra Mundial.

Mesmo que as defesas dos mísseis funcionassem, qualquer agressor poderia ameaçar os Estados Unidos com algo tão simples quanto uma bomba de caminhão, como observou o orçamento do escritório do Congresso Congresso Em um relatório de 2021ou um drone nuclear. No entanto, a CBO agendou um aumento de 40% nas despesas de defesa anti -míssil americana, um aumento em 176 bilhões de dólares nesta décadaMesmo antes da proposta da cúpula de ferro. Dois senadores já apresentaram um projeto de lei para direcionar 19,5 bilhões de dólares em contribuintes para seus estados sob sua cobertura.

A coisa mais ridícula é que até Trump Saiba disso. “Você pode destruir o mundo 50 vezes mais, 100 vezes. E aqui, construímos novas armas nucleares e elas constroem armas nucleares “, disse ele a jornalistas em fevereiro, pedindo desnuclearização e redução dos gastos com pentágono. “Todos gastamos muito dinheiro que poderíamos gastar em outras coisas que, de fato, esperamos, muito mais produtivas”.

Isso mesmo. Se Trump quiser salvar os contribuintes, em vez de desenhar Especialistas em segurança de armas nuclearesEle deve colocar uma tampa em sua cúpula de ferro.

Este é um artigo de opinião e análise, e os pontos de vista expressos pelo autor ou pelos autores não são necessariamente os de American Scientific.