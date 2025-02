Lista dominante da Apple de fabricantes de equipamentos originais (OEMs) com mais smartphones obrigatórios em 2024, de acordo com as reivindicações da empresa de pesquisa de mercado. A gigante de tecnologia baseada em Cupertin, com os mesmos sete exemplos de iPhone nos 10 smartphones mais vendidos de 2024, com seu novo iPhone 16 para o Max também se tornando uma vitória frotiva, mesmo que não apenas estreou em setembro de 2024. Enquanto isso, é em setembro de 2024. A Samsung conseguiu conquistar seu lugar nos cinco primeiros rankings, cortesia do Galaxy A15.

Mark, a Apple também estava no primeiro lugar no quarto trimestre 2024 com 23 % de participação de mercado, impulsionada pela mais recente série do iPhone 16.

Os smartphones mais vendidos 2024

Por Relatório Pela empresa de análise de mercado, a Panalys revela o que o mercado global de smartphones cresceu 7 % ano após ano (YOY) em 2024, atingindo 1,22 bilhão de unidades. Isso é chamado a ser a primeira recuperação após dois anos consecutivos de declínio no smartphone. A Apple manteve a coroa como a empresa com mais remessas de gatilho no ano a partir de 2023, embora as remessas de iPhone caíssem 1 %, para 225,9 milhões de unidades.

As remessas de gatilho da Samsung também viram 1 % em queda para 222,9 milhões em 2024 e terminam como sob a Apple. A Xiaomi continuou seu forte crescimento, terminando em terceiro na lista, registrou um crescimento de 15 % em 168,6 milhões de unidades. Trancvion Holdings, que tem tochas como Tecno, Infinix e Itel, o quarto, enquanto o Oppo (incluindo o OnePlus) é os cinco primeiros.

Enquanto o iPhone 15 cheia com gráficos dos smartphones 2024 mais vendidos, o Apple iPhone 16 para Max e iPhone 15 para Max adquirido em segundo e terceiro, respectivamente. Enquanto isso, o Galaxy A15 era apenas outro telefone entre os cinco primeiros rankings, ganhando o quarto lugar e o iPhone 16 para a lista dos cinco primeiros. Curiosamente, nenhuma outra marca, além da Apple e da Samsung, tinha um dispositivo na lista dos 10 melhores vendidos. A maçã usual com sete exemplos de iPhone seguiu a Samsung três ofertas, embora uma fosse um dispositivo padrão; Galaxy S24 além. Toda a lista dos 10 principais smartphones mais vendidos é a seguinte:

15 iPhone iPhone 16 para max iPhone 15 para max Samsung Galaxy A15 iPhone 16 para iPhone 15 para iPhone 16 Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 13

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado, 2025 atinge complexidades e global e regionalmente. Crescer e desacelerar para alcançar mais mercados para atingir o ponto de saturação. Como os fornecedores podem ter que encontrar o equilíbrio correto entre o desempenho de curto prazo, o gerenciamento de inventário e os investimentos de longo prazo para ter sucesso.