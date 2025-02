O iPhone está entrando? Apple Tim Cook zomba de um lançamento na quarta -feira

Onde está o iPhone SE? É a questão que esteve em nossos lábios ao longo da semana. Há rumores de que a versão de menor custo do iPhone será lançada nesta semana, até que o fizesse. E mais rumores sugeriram que a Apple estava atrasando a apresentação do dispositivo por pelo menos mais sete dias.

O CEO da Apple, Tim Cook, agora parece ter confirmado essa teoria, com uma nota enigmática na plataforma de mídia social X. “Prepare -se para conhecer o mais novo membro da família”, disse ele, acrescentando a data na quarta -feira, 19 de fevereiro, 19 de fevereiro. Um vídeo que acompanha a mensagem curta mostrou o logotipo da Apple em prata, com um acabamento de metal que pode ou não ser uma pista sobre o que podemos esperar.

Os rumores sobre o novo iPhone estão circulando há um tempo e, se você puder acreditar, podemos esperar ver um design do iPhone 14 no novo dispositivo Apple. Isso não significa mais botão inicial e potencialmente uma tela maior. Também poderia chegar com inteligência da Apple e um modem projetado pela Apple.

Abordaremos todos os aspectos do lançamento aqui na CNET, então fique de olho no site para não perder nada. Enquanto isso, é hora de começar a pensar no que mais espera ver na versão 2025 do iPhone SE e que caixas e outros acessórios poderiam comprar para acompanhá -lo.