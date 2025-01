O IRS inicia uma nova regra fiscal para Venmo, Paypal e CashApp. O que você precisa saber

Ouça, auto -empregado. Nesta temporada de impostos, você pode receber um formulário de imposto de 1099-K se ganhou mais de US $ 5.000 através de um aplicativo de pagamento de terceiros, como PayPal, Venmo ou Cash App.

O IRS lançou originalmente um plano para implementar novos relatórios para enviar relatórios para qualquer pessoa que ganha mais de US $ 600 por meio de pedidos de pagamento em 2023. Após dois anos de atrasos, a agência tributária decidiu Implementar uma implementação gradualAumentar o limiar de declaração em US $ 5.000 para o ano fiscal de 2024.

Esta história faz parte de Impostos 2025Cobertura da CNET sobre o melhor software tributário, dicas de impostos e tudo o que você precisa para enviar sua declaração e monitorar seu reembolso.

Essa mudança nos relatórios significa que, se você ganhou mais de US $ 5.000 em um aplicativo como o Venmo no ano passado, a plataforma de pagamento enviará um formulário de 1099-K para você e o IRS. Isso dá ao IRS uma idéia mais clara de quanto ganhou em renda livre de impostos este ano, para garantir que você esteja pagando a quantidade correta de impostos.

Se você obtém renda como independente ou auto -emprego, provavelmente não é estranho para tributar os formulários 1099. Mesmo se você não receber um 1099 pela renda que não está sujeita a impostos obtidos, você deve informar qualquer um ganhos líquidos maiores que US $ 400 Para o IRS quando você Apresente sua declaração de impostos. A alteração tributária 1099-K impõe um requisito para enviar relatórios em pedidos de pagamento para que o IRS possa controlar melhor a receita que, de outra forma, não seria declarada.

“Os requisitos de tratamento fiscal e tributário para os contribuintes não mudaram”, disse Mark Steber, diretor de informações fiscais de Jackson Hewitt. “O IRS sempre considerou que essas receitas estão sujeitas a impostos e devem ser declaradas em uma declaração de impostos”.

Cnet

Embora o IRS possa monitorar mais de perto a renda de trabalhadores independentes, a agência tributária não está interessada no dinheiro que envia para sua família e amigos. Se você pagar seu parceiro de quarto sua parte do aluguel através do Venmo, por exemplo, essas transações não são consideradas sujeitas a impostos.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a nova mudança na declaração de impostos 1099-K.

Leia mais: As seções tributárias federais do IRS podem aumentar seu salário no próximo ano. Aqui está o porquê

O que é um 1099-K?

PARA 1099-K é um formulário de imposto Isso informa a receita recebida por meio de uma terceira plataforma de pagamento de um trabalho de um trabalho não permanente, como trabalho secundário, um contrato independente ou uma posição de contratante em que os impostos não são retidos.

Atualmente, o IRS exige que qualquer pedido de pagamento de terceiros, como Cash App e Venmo, envie um 1099-K para o IRS e as pessoas se ganhassem mais de US $ 20.000 em pagamentos comerciais em mais de 200 transações. Se você ganha regularmente mais de US $ 20.000 em receita como autônomo, receberá pagamentos através do Venmo e receber mais de 200 transações em pagamentos, você pode ter recebido um formulário de imposto de 1099-K antes.

Qual é o limite de relatório para um 1099-K para o ano fiscal de 2024?

Para seus impostos de 2024 (que serão enviados em 2025), o IRS está planejando uma implementação gradual, exigindo que o relatório de solicitações de pagamento em auto -empregado e empresários. lucros maiores que US $ 5.000 .

“Antes de 2024, o limite de ganhos foi de US $ 20.000 e 200 transações para receber um documento fiscal de 1099-K”, disse Steber.

Por que a regra tributária de 1099-K foi adiada?

Originalmente programado para começar no início de 2022, o IRS planejava implementar uma nova regra de relatório que exigiria pedidos de pagamento de terceiros, como PayPal, Venmo ou Cash App, para informar a receita de mais de US $ 600 ou mais por ano para a agência tributária. . O IRS atrasou esse novo requisito de relatórios em 2022 e novamente em 2023.

Porque? Distinguir entre transações sujeitas a impostos e não é um imposto através de aplicativos de terceiros nem sempre é fácil. Por exemplo, o dinheiro que seu colega de quarto envia por Venmo para o jantar não está sujeito a impostos, mas o dinheiro recebido por um projeto de design gráfico pode ser. O atraso de lançamento deu plataformas de pagamento mais tempo para se preparar.

“Passamos muitos meses coletando comentários de grupos de terceiros e outros, e nos tornamos aumentando Novembro de 2023.

Quais pedidos de pagamento 1099-K envia?

Todos os pedidos de pagamento de terceiros, onde trabalhadores e empresários independentes recebem receita, devem começar a informar as transações que envolvem o IRS em 2024. Alguns pedidos de pagamento populares incluem PayPal, Venmo e Cash App. ou upwork, também estão interessados ​​em começar a informar os pagamentos que os trabalhadores independentes recebem ao longo do ano.

Se você obtiver renda por meio de pedidos de pagamento, é uma boa idéia configurar contas separadas do PayPal, aplicativo de caixa ou Venmo para suas transações profissionais. Isso pode impedir que as cobranças não sujeitas a impostos (dinheiro enviado pela família ou amigos) sejam incluídas em erro em seus 1099-K.

Os usuários de Zelle não receberão um 1099-K

Existe um aplicativo de pagamento popular isento da Regra 1099-K. Serviço de transferência de pagamento Zelle não emitirá 1099-KIndependentemente de receber fundos comerciais através do serviço ou não. Isso ocorre porque Zelle não mantém seus fundos em uma conta, como PayPal, Venmo ou Cash App, mas é usado como uma maneira de transferir dinheiro entre contas bancárias. Se você for pago por seus serviços independentes ou por pequenas empresas através da Zelle, é sua responsabilidade declarar toda a receita no Anexo C de sua declaração de impostos.

O IRS tributará o dinheiro que você enviará para a família ou amigos?

Não. Rumores circularam de que o IRS estava tomando medidas energéticas contra dinheiro enviado à família e amigos por meio de pedidos de pagamento de terceiros, mas isso não é verdade. As transações pessoais que envolvem presentes, favores ou reembolsos não são consideradas sujeitas a impostos. Alguns exemplos de transações não sujeitas a impostos incluem:

Dinheiro recebido de um membro da família como presente de férias ou aniversário.

Dinheiro recebido de um amigo para cobrir sua parte da conta de um restaurante.

Dinheiro recebido do seu quarto ou parceiro de parceiro por seus serviços públicos e de aluguel

Os pagamentos que serão informados em um 1099-K devem ser marcados como pagamentos por bens ou serviços do fornecedor. Quando você seleciona “Envie dinheiro para a família ou amigos”, ele não aparecerá em seu formulário de imposto. Em outras palavras, esse dinheiro do seu colega de quarto no meio da conta do restaurante é certo.

“Isso é apenas para renda de auto -emprego”, disse Steber. “Você não deve receber um 1099-K para transações pessoais, mas lembre-se de que algumas plataformas podem incluir transações pessoais acidentalmente em 1099-K e isso deve ser corrigido na declaração de impostos sobre o usuário”.

Leia mais: 2024 Eleições: qual é a posição de cada candidato presidencial em relação ao crédito tributário para crianças

Os impostos devem vender artigos no Facebook Marketplace ou Poshmark?

Se você vender itens pessoais por menos do que você pagou e cobra dinheiro por meio de pedidos de pagamento de terceiros, essas alterações não o afetarão. Por exemplo, se você comprar um sofá para sua casa por US $ 500 e depois vendê -lo no mercado do Facebook por US $ 200, não deve impostos sobre impostos, porque é um item pessoal que você vendeu com perdas. É possível que você mostre a documentação da compra original para demonstrar que vendeu o artigo com perdas.

Se você possui um negócio secundário no qual compra itens e revende -os para obter lucros através do PayPal ou outro pedido de pagamento digital, os lucros superiores a US $ 5.000 serão considerados sujeitos a impostos e serão informados ao IRS em 2024.

Mantenha um bom registro de suas compras e transações on -line para evitar pagar impostos sobre qualquer receita não sujeita a impostos e, em caso de dúvida, se comunique com um profissional tributário para obter ajuda.

O que você deve fazer para se preparar para essa mudança nos relatórios?

Qualquer pedido de pagamento que você usa pode solicitar que você confirme suas informações fiscais, como o número de identificação do empregador, o número de identificação tributária individual ou o número do Seguro Social. Se é dono de uma empresa, é mais provável que você tenha um EIN, mas se você é um único proprietário, trabalhador independente ou trabalhador autônomo, deve fornecer um ITIN ou SSN.

Em alguns casos, o recebimento de um 1099-K pode eliminar parte do trabalho manual de apresentar seus impostos de trabalho por conta própria.

Uma vez que essa regra entrar em vigor, você ainda poderá receber formulários individuais de 1099-NEC se eles pagaram direto, cheque ou dinheiro. Se você tem vários clientes que o pagam através do PayPal, Venmo, Upwork ou outros aplicativos de pagamento de terceiros e Se você ganhar mais de US $ 5.000, receberá um 1099-K em vez de vários 1099-NEC.

Para evitar confusão nos relatórios, certifique -se de monitorar seus lucros manualmente ou com software de contabilidade, como o QuickBooks.

Mais conselhos sobre dinheiro