Forreads negros supermassivos distantes muito maiores do que o esperado, no primeiro universo. As observações de James Webb Space Conspicillo Tubulato (JWST) indicam que esses buracos negros mantêm uma massa quase 10 % do estelar da galáxia anfitriã da galáxia moderna da galáxia. Essa anomalia levantou novas questões sobre a rápida formação e crescimento de buracos negros nas primeiras notas da história cósmica.

Resultados da pesquisa em crescimento externo preto

De acordo com estudar Publicado no artigo Arxiv, uma equipe liderada por Jorryt Matthew, um cientista do Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria (She), analisado pela JWST. As descobertas sugerem que algumas galáxias iniciais, identificadas como galáxias “pequenas pontos vermelhos”, que supermassivos buracos negros com massas de cerca de 1.000 vezes maiores que as normas anteriormente. Essas galáxias, o tempo com o universo com o universo em torno de 1,5 bilhão de anos, exibem equilíbrio incomum entre o estelar e uma massa do buraco negro, desafiando exemplos de crescimento existentes.

O efeito do primeiro universo da cosmologia

Conforme por RelatórioEssas pequenas galáxias exibem um terreno vermelho da presença de disco de acrescção ao redor dos buracos negros. Pull intensivo de gravidade permite o consumo rápido de coisas, a expansão do buraco negro, além de poder, além das expectativas especulativas atuais. O estudo indica que a densidade envolve o gás no primeiro universo que não é facilitado com esse crescimento incrível. Matthew afirmou ao SPAC.com que essas descobertas fornecem avenida promissora para uma melhor compreensão da evolução dos buracos negros.

Outras observações funcionam

Os pesquisadores recomendam que estudos adicionais confirmem se a medição de erros ou a leitura viés de atenção a esses resultados inesperados. Observações em andamento com JWST visam estar em conflito para entender a formação precoce do buraco negro, derramou luz sobre se esses buracos negros supermassivos eram mecanismos para o colapso direto do gás. As descobertas sugerem que os buracos negros e a formação de estrelas são mais internados do que se pensava anteriormente, impattitus uma reavaliação dos modelos de evolução mundial.