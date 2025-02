As observações do Telescópio de James Webb (JWST) revelaram falha no refrigeração de gás no cluster de Phoenix, um cluster de galáxia de 5,8 bilhões de luz, anos. A descoberta de insights fornece na qual as estrelas se formam, apesar da presença do buraco negro supermassivo em seu núcleo. Os pesquisadores confirmaram que o cluster contém o maior resfriamento de gás quente de reservatório conhecido para taxas diferentes.

O papel do JWST de identificar falhou em esfriar o gás

De acordo com estudar Publicado na Nature, os dados do JWST são ferramentas semi-infravermelho (maravilhoso) permitiram que os pesquisadores localizassem o resfriamento a gás a 540.000 graus Fahrenheit (300.000 graus). Esse gás foi encontrado preso nas cavidades do cluster na área anteriormente inobservável.

Michael McDonald, um astrofísico da Tecnologia do Instituto de Massachusetts (MIT) e dos principais estudos de investigadores anunciado Space.com que os estudos anteriormente falharam em detectar esse gás porque apenas as extremidades extremas de temperatura do espectro são mensuráveis.

Formação negra supermassiva e formação de estrelas no cluster de Phoenix

Apesar do buraco negro central de 10 bilhões de vezes no domingo, os aglomerados de Phoenix continuam ex -estrelas para a taxa desordenada. A descoberta de um gás de resfriamento preso ajuda a explicar esse paradoxo.

As descobertas para contestar os princípios anteriores dos processos de Partbertate do cluster de galáxias e sugerir que habilidades semelhantes podem ser usadas para estudar outros botters. Os pesquisadores pretendem aplicar esses métodos para entender melhor os mecanismos de resfriamento no espaço.