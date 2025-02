O maior estudo sobre cannabis e a função cerebral encontra um link perturbador

O consumo médico e recreativo de cannabis agora é legal em muitas regiões do mundo, mas as questões permanecem em seu efeito sobre a saúde física e mental – e um novo estudo mostra que o uso intensivo da droga pode causar problemas para memória de trabalho.





A memória de trabalho é um dos Funções executivas – Habilidades mentais essenciais para funcionar normalmente na vida cotidiana. Ao contrário de Memória de curto prazo – Recordando um número de telefone, por exemplo – isso nos ajuda a manter as informações enquanto as usamos ativamente para realizar tarefas. Isso é importante para o raciocínio, a tomada de decisão e o controle de nosso comportamento.





Pesquisadores de instituições nos Estados Unidos e no Canadá examinaram pesquisas e análises de imagem cerebral de 1.003 adultos jovens, correspondendo a hábitos de cannabis auto-deprimidos contra mudanças no cérebro durante tarefas cognitivas.





O tamanho significativo do grupo testou de fato o maior estudo desse tipo para terminar, fornecendo uma rara visão geral de como a cannabis afeta o funcionamento do nosso cérebro.

O alto consumo de cannabis, bem como o consumo recente de cannabis, foram associados a níveis mais baixos de ativação cerebral durante um Tarefa de memória de trabalho comumente usada. Durante outros testes, cobrindo mecanismos de recompensa, emoções, habilidades linguísticas e habilidades motoras, não houve diferença substancial.





“Aplicamos os mais altos padrões em nossa pesquisa, corrigindo limiares rigorosos para significância estatística nos sete testes de função cognitiva”, ” disse Neurologista Joshua Gowin, do campus médico da Universidade do Colorado Anschutz.





“Para minimizar o risco de falsos positivos, usamos a correção da taxa de falsas descobertas (FDR). Enquanto algumas das outras tarefas indicavam um potencial comprometimento cognitivo, apenas a tarefa de memória de trabalho mostrou um impacto estatisticamente significativo”. “”

As áreas do cérebro onde a atividade era menor que o normal incluíam o córtex pré -frontal dorsolateral, o córtex pré -frontal dorsomedial e a ínsula anterior – as áreas associadas à tomada de decisão, a concentração da atenção e o tratamento das emoções.





Nós sabemos disso essas áreas do cérebro Também possui uma alta densidade dos receptores CB1, alvos para o composto de tetra -hidrocanabinol (THC) na cannabis e que a sensibilidade desses receptores é composta em consumidores pesados ​​de cannabis.





Pesquisa anterior havia sugerido que o uso recente de cannabis poderia estar associado a uma ativação reduzida nessas áreas críticas do cérebro durante as tarefas de memória de trabalho.





Embora esses resultados sejam consistentes com os resultados anteriores, a análise foi capaz de mostrar como o cérebro foi afetado, mesmo depois de excluir pessoas que mostravam cannabis sempre em seu sistema no momento dos testes.





O uso em profundidade desse medicamento específico pode ter um impacto em certas partes da funcionalidade cerebral, mas é uma imagem complexa.





Embora existam boas razões para pensar que a redução da maconha antes que uma situação mentalmente exigente possa melhorar a capacidade cerebral de lembrar, os sintomas temporários de abstinência em usuários pesados ​​também podem comprometer as vantagens.





“As pessoas devem estar cientes de seu relacionamento com a cannabis, porque a ausência de peru frio também pode perturbar sua cognição”, ” disse Gowin. “Por exemplo, usuários pesados ​​podem precisar ser mais cautelosos”.





Há muitas perguntas: não está claro quais podem estar por trás dessa associação ou como as mudanças permanentes podem ser. A idade e outros fatores de saúde também provavelmente desempenharão no relacionamento.





No entanto, é outro passo adiante para entender como o consumo de cannabis extensa e regular pode afetar uma das seções mais importantes do cérebro – oferecendo usuários de cannabis e profissionais de saúde mais informações com as quais trabalhar.





“Enquanto o consumo de cannabis continua a crescer em todo o mundo, o estudo de seus efeitos na saúde humana se tornou cada vez mais importante”, ” disse Gowin.





“Ao fazer isso, podemos fornecer uma compreensão bem equilibrada das vantagens e riscos do consumo de cannabis, permitindo que as pessoas tomem decisões informadas e entendam completamente as possíveis consequências”.

A pesquisa foi publicada em Jama Network Open.