O maior iceberg do mundo quebra enquanto a enorme música cai

Uma grande parte quebrou o maior iceberg do mundo, em um primeiro sinal possível de que a gigante da Antártica poderia entrar em colapso, disse os cientistas à AFP na sexta -feira.

O colossal iceberg – que é mais do que o dobro do tamanho da Grand London e pesa perto de um bilhão de toneladas – permaneceu em grande parte intacto desde que começou a se mover para o norte lentamente em 2020.





Derivou da remota ilha do sul da Geórgia, no Atlântico Sul, que poderia encalhar em águas rasas e interromper alimentos para pinguins e bebês para bebês.





Mas um pedaço de cerca de 19 quilômetros (20 quilômetros) limpou, disse Andrew Meijers, do British Antártico, que conheceu o iceberg no final de 2023 e seguiu seu destino via satélite desde então.

“Esta é certamente a primeira parcela clara importante do iceberg que apareceu”, disse o oceanógrafo físico à AFP.





Soledad Tiranti, um glaciologista atualmente em uma viagem de exploração argentina à Antártica, também disse à AFP que uma seção estava “quebrada”.





A sala desfiada tem uma área de aproximadamente 80 quilômetros quadrados (31 milhas quadradas) – enorme por si só, mas apenas uma fração de cerca de 3.360 quilômetros quadrados que permaneceram.





Meijers disse que os icebergs estavam cheios de fraturas profundas e, embora esse espécime monumental tenha encolhido com o tempo e tenha perdido uma sala muito menor, foi “muito bem mantido”.





“Isso é um sinal de que essas brechas estão começando a quebrar”, disse ele.





No passado, outros mega-iidebergs entraram em colapso “relativamente rapidamente em várias semanas”, uma vez que começaram a perder peças grandes, disse ele.





Era difícil dizer se era “um dente solto esperando para sair” ou evidência de uma mudança muito mais importante na aula.





“Lamento dizer isso, mas não é realmente uma ciência exata de como essas coisas estão se desintegrando … é realmente difícil dizer se isso explodirá agora, ou ficará junto por mais tempo”, disse Meijers.





Conhecida como A23A, o maior e mais antigo iceberg do mundo tomou conta do platô da Antártica em 1986.





Ele permaneceu preso por mais de 30 anos antes de finalmente se libertar em 2020, sua viagem do exercício ao norte às vezes é adiada pelas forças oceânicas que o mantinham no lugar.





Este bloco de monstros de água doce foi liderado pelo mais poderoso “jato” do mundo – a corrente circumpolar da Antártica.





Meijers disse que sua trajetória em relação ao sul da Geórgia, um alimento crucial para focas e pinguins, mudaria pouco tempo porque havia perdido esta peça.





Mas, se entrar em colapso mais, representaria “muito menos ameaça à fauna” porque os animais para a pesquisa de alimentos poderiam manobrar sem impedimento entre pequenos pedaços para encontrar comida, acrescentou.





Os icebergs haviam sido ancorados no passado e causaram mortalidade significativa em pintinhos de pinguim e selar os filhotes.





Tiranti disse que o iceberg deveria continuar a caminhar para o norte, mas que seu curso exato dependia muito de como as correntes locais influenciaram seus movimentos.

© AGENCE FRANCE-PREPLE