O maior organismo da Terra está sendo comido lentamente, diz cientista

Nas montanhas Wasatch, no oeste dos Estados Unidos, nas encostas acima de um lago alimentado por nascentes, vive um único organismo gigante que fornece todo um ecossistema do qual as plantas e os animais dependem há milhares de anos.





Encontrado em meu estado natal, Utah, “Pando” é uma área de 106 acres de clones de álamo tremedor.





Embora pareça uma floresta de árvores individuais com casca branca marcante e pequenas folhas que esvoaçam à mais leve brisa, Pando (do latim “espalhei”) tem na verdade 47.000 habitantes. caules geneticamente idênticos que vêm de uma rede raiz interconectada.





Este indivíduo genético único pesa aproximadamente 6.000 toneladas. Em massa, é o maior organismo da Terra.

Vista aérea de Pando, com Fish Lake em primeiro plano. (Lance Oditt/Amigos de Pando)

Álamos tremedores tendem a formar populações clonais em outros lugares, mas o que torna Pando interessante é o seu enorme tamanho. A maioria dos choupos clonais na América do Norte são muito menoresaqueles no oeste dos Estados Unidos com média de apenas 3 acres.





Pando existe há milhares de anos, potencialmente até 14.000 anos atrásembora a maioria dos caules viva apenas cerca de 130 anos. A sua longevidade e o seu afastamento significam todo um ecossistema de 68 espécies de plantas e muitos animais evoluíram e foram sustentados à sua sombra.





Todo esse ecossistema depende de que o álamo tremedor permaneça saudável e ereto. Mas, embora Pando esteja protegido pela Serviço Florestal Nacional dos Estados Unidos e não corre risco de ser abatido, corre risco de extinção devido a vários outros fatores.





Os cervos comem as “árvores” mais jovens

Sobrepastoreio por veados e alces é uma das maiores preocupações. Lobos e pumas já controlaram seus números, mas os rebanhos agora são muito maiores devido à perda desses predadores.





Veados e alces também tendem a se reunir em Pando, pois a proteção da floresta significa que não correm o risco de serem caçados ali.

Veado comendo brotos de Pando. (Lance Oditt/Amigos de Pando)

À medida que as árvores mais velhas morrem ou caem, a luz atinge o solo da floresta, causando estimula o crescimento de novos caules clonaismas quando esses animais comem as pontas dos caules recém-formados, eles morrem. Isto significa que em grande parte de Pando há pouco crescimento novo.





A exceção é uma área que foi cercada há décadas para remover árvores mortas. Esta área cercada excluía alces e veados e experimentou uma regeneração bem-sucedida de novos caules clonais, com crescimento denso conhecido como “jardim de bambu”.





Doenças e mudanças climáticas

Os caules mais antigos do Pando também são afetados por pelo menos três doenças: cancro fuliginoso da casca, mancha foliar e doença fúngica conk.





Embora as doenças das plantas tenham se desenvolvido e prosperado nos álamos durante milénios, não está claro qual poderá ser o seu efeito a longo prazo no ecossistema, dada a falta de novo crescimento e a lista cada vez maior de pressões adicionais sobre o gigante clonal. .





A ameaça que mais cresce é a alterações climáticas. Pando apareceu após a última era glacial e tem enfrentado um clima bastante estável desde então.

Pando sobreviveu a doenças, caça e colonização. (Lance Oditt/Amigos de Pando)

Certamente, ele mora em um região alpina cercado por deserto, o que significa que não é estranho a altas temperaturas ou secas. Mas as alterações climáticas ameaçam o tamanho e a longevidade da árvore, bem como todo o ecossistema que ela sustenta.





Embora nenhum estudo científico tenha se concentrado especificamente em Pando, os povoamentos de álamos estão lutando contra as pressões das mudanças climáticas, como abastecimento de água reduzido e clima mais quente no início do ano, tornando mais difícil para as árvores formarem novas folhaso que levou a queda na cobertura.





Com o aumento da competição pelos recursos hídricos cada vez menores (o vizinho Fish Lake fica fora do alcance do sistema radicular da árvore), espera-se que as temperaturas se mantenham estáveis voar para alturas recordes Quando chegar o verão e enfrentar a ameaça de incêndios florestais mais intensos, Pando certamente terá dificuldades para se adaptar a estas condições em rápida mudança, mantendo ao mesmo tempo o seu tamanho.





Os próximos 14.000 anos

No entanto, Pando é resiliente e já sobreviveu a rápidas mudanças ambientais, especialmente quando os colonos europeus começaram a habitar a área no século XIX ou após o boom das actividades recreativas no século XX. Já enfrentou doenças, incêndios florestais e pastagens e continua a ser o maior organismo cientificamente documentado no mundo.





Apesar de tudo fonte de preocupaçãoHá esperança à medida que os cientistas nos ajudam a desvendar os segredos da resiliência de Pando, enquanto os grupos conservacionistas e o Serviço Florestal dos EUA trabalham para proteger esta árvore e o seu ecossistema associado. E um grupo chamado Amigos do Pando tem como objetivo tornar a árvore acessível a praticamente todos através de gravações de vídeo em 360°.





Certo verão, enquanto visitava uma família em Utah, aproveitei a oportunidade para visitar Pando. Passei dois dias extraordinários caminhando sob imponentes caules maduros balançando e “tremendo” na brisa suave, entre a espessa vegetação nova do “jardim de bambu” e até mesmo através de prados encantadores que perfuram partes da fazenda central.





Fiquei maravilhado com as flores silvestres e outras plantas que prosperavam sob a sombra da copa e gostei de observar insetos polinizadores, pássaros, raposas, castores e veados, todos usando parte do ecossistema criado por Pando.

São estes momentos que nos lembram que temos plantas, animais e ecossistemas que vale a pena proteger. Em Pando, temos a rara chance de proteger os três.

Richard Elton Waltonpesquisador associado de pós-doutorado em biologia, Universidade de Newcastle.





Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em novembro de 2021.