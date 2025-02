O médico percebe que ele tem um ataque cardíaco enquanto trata um paciente de ataque cardíaco

Aqui está uma daquelas histórias que desafiam a crença – mas também vem com um final feliz. Ao lidar com um ataque cardíaco em Timmins e Hospital Distrital (TADH) no Canadá, o médico de emergência Chris Loreto descobriu que seu próprio coração estava em perigo.





Tendo experimentado episódios repetidos de dor durante os meses anteriores, muitas vezes ligados ao exercício, Loreto decidiu que eles foram causados ​​por Refluxo ácido. No entanto, as drogas que ele tomou não eram uma diferença.





O desconforto culminou em 12 de novembro em uma partida de hóquei, permanecendo em torno dos ombros do médico. Mais uma vez, ele levantou os ombros de dor e foi trabalhar na manhã seguinte, um quarto de trabalho que envolvia salvar a vida de um homem passando por um enorme ataque cardíaco.

Falando à esposa do paciente, Loreto reconheceu muitos dos mesmos sintomas. O homem que ele tratou também estava sob medicação para refluxo ácido – e foi quando o centavo caiu. Na verdade, eram dois ataques cardíacos muito semelhantes.





“A história dele era minha história,” disse Loreto.





Exames de sangue e um eletrocardiograma confirmou o ataque cardíaco do médico. Loreto está de licença médica desde então, entrando em um programa de reabilitação, que inclui a inserção de tubos chamados stents dentro de suas artérias para garantir um bom fluxo sanguíneo.

Timmins e o hospital distrital tornaram o incidente conhecido como marcar Mês do coração 2025Consciência da saúde cardiovascular. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo, tomando Quase 18 milhões de vidas Cada ano.





Ataques cardíacos – ou infarto do miocárdio – ocorrem quando o fluxo sanguíneo é alterado e o oxigênio não pode chegar ao coração. Isso destrói células musculares cardíacas, que podem causar danos permanentes e até morte.





Um estilo de vida sedentário, dieta pobre, fumar e beber pode tudo Aumente o risco de ataque cardíaco. Genética e fatores ambientais, como a poluição do ar, também podem desempenhar um papel essencial no aumento das chances de problemas cardíacos. O pai de Loreto também teve um ataque cardíaco na mesma idade, por exemplo.





Os cientistas continuam estudando as maneiras pelas quais os ataques cardíacos poderiam ser evitados e as maneiras pelas quais o coração pode ser curado após um incidente. Eles até encontraram modelos nos dias A maioria dos ataques cardíacos tende a ocorrer.





Loreto atribui um exercício regular para fortalecer suficientemente seu coração para evitar o pior resultado. Os ataques cardíacos geralmente podem iluminar de repente, sem nenhum aviso preliminar – eles nem sempre seguem períodos de peito ou ombro, mas é importante prestar atenção à Possíveis sinais de alerta (incluindo náusea e falta de ar).





Isso é algo que Loreto diz que não fez: depois de três décadas na sala de emergência de Tadh, ele admite não levar sua própria saúde tão a sério quanto a de seus pacientes e ter a sensação de ‘estar “no balão”.

“Somos maravilhosos para cuidar dos outros e não cuidar de nós mesmos”, ” disse Loreto.