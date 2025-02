O melhor banco de energia para iPhones em 2025

MyCharge Superhero Maglock: MyCharge chama seus bancos de potência magnética de super -herói Maglock, o que implica que eles são verdadeiros salvadores. Fiquei impressionado com seu design. As baterias, que vêm em várias capacidades e cores, têm ímãs fortes e aderem muito bem na parte de trás de qualquer iPhone ativado para MagSafe, mas têm bobinas altas, que devem ajudar a reduzir os níveis de calor durante a carga. Parece funcionar. Todas as baterias de Maglock carregam iPhones ativadas por 5 watts, embora possam obter uma carga mais rápida se ela conectar e usar um cabo USB-C ao raio. Também gostei de como há um sino quando a carga começa e seu telefone diz a ele quanto suco está na bateria.

Anker 523 Powercore Slim 10K PD: O Anker 523 Powerore Slim 10K PD (US $ 26) é impressionantemente fino para um carregador de telefone portátil de 10.000 mAh e possui uma rápida porta de carga de saída USB-C de 20 watts (também é uma entrada USB-C para carregar seus tambores), mais uma porta USB-A de 12 watts. Enquanto o Anker 313 Powercore Slim 10K é mais barato, isso oferece uma rápida ternalização USB-C, o que torna o gasto da massa adicional uma grande vantagem se tiver um cabo USB-C para raios.

MOPHIE POWERSTATION 10K Stand com Magsafe: O suporte sem fio do Mophie Powerstation com Maphie não é barato, mas é uma bateria versátil de 10.000 mAh com um suporte e carregador de Magsafe construído e também possui um suporte de tripé com rosca na parte inferior. Como este é um carregador oficial do MagSafe, a bateria é carregada para 15 watts, o que o faz entre os carregadores de bateria externos mais rápidos e também carregará os modelos AirPods 3 e AirPods Pro com MagSafe. Se você usar um cabo USB-C para Lightning (não incluído), poderá carregar a velocidades de 20 watts. Você também pode carregar dois dispositivos ao mesmo tempo.

Portil do carregador de fusão do Anker Powercore: Este modelo Anker é efetivamente um grande carregador de parede com uma bateria de 5.000 mAh construída. Possui duas portas de carga USB padrão para reproduzir seu telefone e um dispositivo secundário (ou dois telefones) simultaneamente. Um pequeno indicador de LED ao lado permite verificar o nível de carga pressionando um botão.

Anker Powercore III 10K Carregador portátil: O carregador portátil Anker PowerCore III 10K possui uma carga USB-C rápida (18 watts), bem como uma porta USB-A e carga sem fio de até 10 watts. Não é magnético, portanto, seu telefone não adere, mas carrega sem fio qualquer dispositivo ativado para qi.

MOPHIE SNAP PLUS PACK MINI: O Magnetic Power Bank da Mophie é semelhante ao de Anker, mas é um pouco mais fino (é adequado para uma bateria de 5.000 mAh) e não possui uma aba integrada que se torna uma posição. Ele foi projetado para aderir à parte de trás das caixas de iPhone ou MagSafe ativadas para o MagSafe, ele vem com um anel de “adaptador instantâneo” para grudar na parte de trás dos dispositivos Android para que sejam amigáveis ​​com o ímã.