O melhor bastão de TV de fogo para 2025: Fire Stick 4K, Lite e muito mais

Orçamento

Primeiro de tudo, considere o quanto você está disposto a gastar em um bastão de TV. Modelos altos podem custar até US $ 140, como o impressionante cubo de TV de fogo. Mas se o seu orçamento estiver mais ajustado, há muito mais bastões de incêndio simples, mas eficazes, com preços tão baixos quanto US $ 20. O bastão de TV de nível básico padrão, por exemplo, oferece reprodução em HD se a sua TV for compatível. Existem muitas opções para uma variedade de orçamentos e todas as suas necessidades de transmissão.

Casos de uso

Considere o que você usará exatamente o seu bastão de TV de fogo. Você espera ativar sua TV em uma televisão inteligente ou procurar serviços adicionais além dos já oferecidos pela sua TV inteligente? Você pode usar o seu bastão de TV de fogo para controlar sua tecnologia doméstica inteligente. Verifique se seus casos de uso estão alinhados com os recursos do Stick TV Fire escolhido.

4K e HDR

Modelos como Fire TV Cube, Fire TV Stick 4K e 4K MAX SUPORTE RESOLUPRAS 4K e Protocolos HDR, enquanto Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick Standard No. Se você não se preocupar muito com a transmissão de alta resolução ou seu modelo de TV não admite nada maior que 1080p, esses últimos modelos devem atender às suas necessidades. Caso contrário, convém optar por um dos palitos 4K.

Alexa Integration

Os cinco modelos do Fire TV doentes têm uma pesquisa e controle de voz integrados impulsionados pelo Alexa. Mas se você está procurando algo um pouco mais avançado, o Fire TV Cube pode ser sua melhor opção. Isso ocorre porque está equipado com todas as capacidades de um alto -falante independente do Alexa, que permite que você use sua tecnologia livremente, sem controle remoto. A integração total da Alexa também significa que Cube pode controlar seus dispositivos domésticos inteligentes, como luzes e termostatos. Embora as variantes simples do Fire Stick também possam fazer isso, elas exigem uma conexão com um alto -falante da Amazon separado. Se você estiver procurando uma combinação de Alexa, alto -falante, dispositivo de transmissão, provavelmente ficará mais satisfeito com o Fire TV Cube. Se essa não é sua principal prioridade, ou se você já tiver um orador de eco, um dos Fire TV Stick ficará bem.