O melhor creme dental clareador de 2025, segundo dentistas

Khan diz que você deve escolher um creme dental branqueador que seja relativamente menos abrasivo e com menor probabilidade de danificar o esmalte. Uma forma de fazer isso é buscar o valor da Abrasividade Dentinária Relativa (RDA), caso o produto ou marca o forneça.

A Associação Odontológica Americana recomenda use pasta de dente que contenha flúore a maioria dos cremes dentais clareadores do mercado o contém. No entanto, um ingrediente mais novo chamado hidroxiapatita também tem sido utilizado. mostrado para ajudar com a saúde dos dentes trabalhando para “remineralizar” o esmalte, potencialmente ajudando também na aparência. As pessoas deveriam escolher um creme dental que contenha flúor ou hidroxiapatita, disse Kahn.

“Ele restaura a densidade mineral e, portanto, faz com que os dentes pareçam mais brancos e menos translúcidos”, disse Kahn, referindo-se à hidroxiapatita.