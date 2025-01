O melhor equipamento de exercícios domésticos para 2025

Alguns dos itens listados são fáceis de usar tanto para atletas novos quanto para atletas experientes. Recomendo entrar em contato com um personal trainer ou alguém que conheça a academia para lhe mostrar como usar alguns dos equipamentos com os quais você não está familiarizado.

Treinador de suspensão: Ele treinador de suspensão É uma ótima ferramenta para iniciantes ou, se você tiver experiência, pode usá-la para fazer outros exercícios de peso corporal, mais difíceis ou mais fáceis. Ele tem alças ajustáveis ​​​​e exigiria pendurar uma âncora no batente da porta ou ter uma barra horizontal alta e resistente (como uma barra de puxar) para fixá-la. As alças podem ser ajustadas de acordo com o tipo de exercício que você está fazendo. Lucas Zocchi, um centro de personal trainer Ele diz que a melhor coisa sobre os treinadores de suspensão é que eles envolvem vários grupos musculares simultaneamente, ao mesmo tempo que melhoram a estabilidade do núcleo. Ele explica que “o treinador de suspensão é ótimo para todos os níveis; você pode usá-lo para aumentar a dificuldade de um exercício ou para diminuir a dificuldade de um exercício”. Portanto, para iniciantes, esta é uma boa ferramenta se você precisar de suporte extra ao fazer agachamentos, estocadas e remadas invertidas. Para usuários experientes, você pode desafiar a parte superior do corpo com flexões, exercícios de tríceps, rosca bíceps, inversões e até mesmo adicionar um kettlebell ou haltere.

Este é o treinador de suspensão que tenho em casa e costumo pendurar atrás de uma porta para usar. Giselle Castro-Sloboda/CNET

Comida de ioga: Um tapete de ioga ocupa um espaço mínimo e pode ser usado para exercícios de peso corporal ou de sustentação de peso, bem como alongamento, Pilates e ioga. Você também pode transportá-lo facilmente se quiser levá-lo quando viajar. Zocchi recomenda observar a espessura, o material, a textura e o tamanho de um tapete de ioga. “A espessura determinará o quão confortável e de suporte o tapete será para o seu corpo, enquanto o material e a textura ajudarão a garantir que você tenha um tapete que evita escorregar em todas as superfícies, especialmente após um treino suado”, explica ela. Além disso, ele observa que os tapetes padrão geralmente têm entre 68 e 72 polegadas de comprimento, portanto, dependendo da sua altura, você pode escolher o tapete de ioga mais confortável para sua altura.

Um tapete de ioga pode ser usado para diversas atividades e não ocupa muito espaço. Giselle Castro-Sloboda/CNET

Pular corda: O mesmo vale para uma corda de pular que é compacta o suficiente para guardar na bolsa de ginástica e levar para o parque ou usar dentro de casa. É uma maneira fácil de fazer cardio e criar circuitos com seu próprio peso corporal ou exercícios de treinamento de força. Zocchi recomenda ao comprar uma corda de pular que você observe estes fatores: alças, comprimento e peso. “As alças devem ter uma pegada confortável para evitar o cansaço das mãos, enquanto o comprimento da corda deve se adaptar à sua altura”, explica. Lembre-se também de que quanto mais pesada for a corda de pular, mais resistência ela proporcionará para um treino desafiador.

Uma corda de pular é portátil e fácil de usar tanto em ambientes internos quanto externos. Giselle Castro-Sloboda/CNET

Kettlebells: Se você é novo no uso de kettlebells, este equipamento é uma boa alternativa aos halteres e também pode ser usado para agachamentos, levantamento terra, desenvolvimento aéreo e exercícios de core. O kettlebell é desenhado como uma bala de canhão de ferro fundido com uma alça no meio, de forma que ao segurá-lo o peso fica distribuído uniformemente na mão, enquanto nos halteres o peso fica em cada extremidade. Zocchi diz: “É importante comprar um kettlebell que tenha uma boa pegada, pois uma alça macia e escorregadia pode dificultar a manutenção de uma pegada segura”. Eles são uma boa ferramenta de treinamento de força, mas se você quiser ir além, você pode usá-los para exercícios cardiovasculares e aprender com um treinador certificado de kettlebell como fazer balanços, limpezas, arrebatamentos de kettlebell e muito mais para alcançar um corpo inteiro. dar certo.

Kettlebells podem ser usados ​​para treinamento cardiovascular e de força. Giselle Castro-Sloboda/CNET

halteres: Se você usa halteres, é uma boa ideia ter vários pares. Zocchi diz que “os tamanhos de peso que você deve ter dependem do seu nível de condicionamento físico, mas geralmente recomendamos ter pesos leves, médios e pesados ​​para que você possa se desafiar em todos os níveis”. Você pode até optar por um haltere ajustável, se preferir, pois eles tendem a oferecer uma variedade de pesos (geralmente de 5 a 50 libras), economizando espaço. Ter essas opções permite que você volte facilmente e progrida nos exercícios conforme necessário.

Um suporte para halteres mantém os pesos bem armazenados e de fácil acesso. Giselle Castro-Sloboda/CNET

Bandas de resistência: Levei em consideração que talvez nem todo mundo tenha espaço para ter halteres ou kettlebells e a alternativa podem ser as faixas de resistência. As bandas de resistência vêm em uma variedade de pesos e comprimentos. Zocchi diz que ao comprar uma faixa de resistência, é importante considerar três coisas: nível de resistência, material e comprimento/largura. “As faixas de resistência mais leves são ideais para iniciantes ou para exercícios voltados para mobilidade e reabilitação, enquanto as faixas mais pesadas proporcionam mais resistência para treinamento de força”, explica. As faixas de resistência geralmente são feitas de borracha, látex ou tecido. Zocchi diz: “As faixas de resistência de borracha tendem a quebrar facilmente durante os treinos, então a melhor opção para desgaste mínimo é uma opção de tecido”. Pessoalmente, mantenho faixas de resistência longas e mini porque são uma maneira fácil de fazer os exercícios mais difíceis ou de aquecer.

As bandas de resistência vêm em estilos longos e curtos e têm pesos diferentes. Giselle Castro-Sloboda/CNET

Banco de peso ajustável: Se você tiver espaço, um banco de peso ajustável é complementar aos halteres e você pode usá-lo para fazer exercícios como supino deitado, remadas inclinadas com halteres, mergulhos de tríceps e outros exercícios para a parte superior do corpo inclinados ou planos. A maioria dos ajustáveis ​​permite dobrá-los na horizontal ou em um tamanho mais compacto para fácil armazenamento. Ao comprar um banco de musculação ajustável, Zocchi diz que é importante considerar estabilidade, ajuste, acolchoamento e conforto.

Bola medicinal: Uma bola medicinal é uma bola com peso coberta de couro que vem em vários pesos, portanto, a escolha da bola certa dependerá da finalidade para a qual você pretende usá-la. As bolas medicinais são normalmente usadas para desenvolver força, então você vai querer algo que lhe permita manobrar com velocidade, mas que seja bastante desafiador. Esses tipos de movimentos explosivos incluem exercícios como wallballs, ball slams e golpes de bola médica.

Você pode praticar alguns movimentos de força sérios com uma bola medicinal. Giselle Castro-Sloboda/CNET

Equipamento cardiovascular: Por último, algumas pessoas querem apenas um equipamento que possam montar e movimentar. É aí que ter equipamento cardiovascular pode ser útil. Escolha um com base na capacidade do seu espaço e qual você provavelmente usará. Se você ficar entediado de andar em um ritmo constante em uma bicicleta ergométrica, esteira, remador ou aparelho elíptico, você sempre pode criar circuitos para fazer em menos de 30 minutos. Isso pode incluir corrida na máquina seguida de um período de descanso e alguns exercícios com peso corporal ou halteres, repetidos várias vezes.