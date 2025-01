O melhor iPhone em 2025: este é o telefone da Apple que você deve comprar

Testamos cada iPhone em cenários reais com foco em seus recursos, design, desempenho, câmeras, duração da bateria e valor geral. Documentamos nossas descobertas em uma análise inicial que é atualizada periodicamente quando há novas atualizações do iOS ou para compará-las com novos telefones de concorrentes como Samsung, Google e OnePlus.

John Kim/CNET

Fotografia

A fotografia é o foco principal do iPhone, por isso tiramos fotos e vídeos de vários assuntos em diversos ambientes e cenários de iluminação. Testamos novos modos de câmera, como vídeo em câmera lenta 4K 120fps que estreou com o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Vida útil da bateria

O teste da bateria é feito de várias maneiras. Avaliamos quanto tempo o iPhone dura durante um dia típico de uso e vemos seu desempenho durante sessões mais focadas de videochamadas, streaming de mídia e jogos. Também realizamos um teste de reprodução de vídeo, que nem sempre é incluído na análise inicial e é adicionado posteriormente em uma atualização.

Medição de desempenho

Usamos aplicativos de benchmarking para medir o desempenho, juntamente com nossas próprias experiências anedóticas usando o telefone para nossa análise. De particular interesse é a aparência dos gráficos e animações. Eles são macios? Ou eles ficam atrasados ​​ou gaguejam? Também analisamos a rapidez com que o telefone alterna entre a orientação paisagem e retrato e a rapidez com que o aplicativo da câmera abre e fica pronto para tirar uma foto.

O SOS de emergência pode ser um dos recursos mais importantes que aparecerão em qualquer telefone este ano. Kevin Heinz/CNET

Realizamos tarefas de processamento intensivo, como edição de fotos e vídeos, exportação de vídeos e jogos. Avaliamos se uma versão mais recente do iPhone inclui recursos suficientes para valer a pena atualizar de modelos mais antigos. Alguns desses testes são adicionados posteriormente nas atualizações, após a publicação da revisão inicial.

Leia mais: Como a CNET testa telefones