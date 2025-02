O melhor telefone pequeno para comprar em 2025

Cada telefone nesta lista foi testado minuciosamente pela equipe de revisão de especialistas da CNET. Na verdade, usamos o telefone, tentamos as funções, tocamos e tiramos fotos. Avaliamos qualquer promessa de marketing que uma empresa execute em seus telefones. E se encontrarmos algo que não gostamos, seja a duração da bateria ou a qualidade da construção, contamos tudo sobre isso.

Examinamos todos os aspectos de um telefone durante os testes:

Mostrar

Design e sensação

Desempenho do processador

Duração da bateria

Qualidade da câmera

Características

Testamos todas as câmeras de um telefone (frontal e traseira) em uma variedade de condições: do ar livre sob a luz do sol a instalações interiores e cenas noturnas (para os modos noturnos disponíveis). Também comparamos nossas descobertas com modelos a preços semelhantes. Temos uma série de testes de bateria do mundo real para ver quanto tempo dura um telefone sob uso diário.

Levamos em consideração características telefônicas adicionais, como 5G, pegadas digitais e leitores faciais, lites, carregamento rápido, telas dobráveis ​​e outros extras úteis. E, é claro, pesamos todas as nossas experiências e evidências contra o preço para saber se um telefone representa um bom valor ou não. Para mais informações, consulte nossa página explicando como tentamos os telefones.