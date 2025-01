O melhor teste de DNA para 2025

Os três serviços acima são nossas principais opções para o melhor teste de DNA. Eles não foram os únicos que tentamos. A seguir estão algumas opções adicionais, nenhuma das quais superou os testes 23andMe, Ancestry ou FamilyTreeDNA de forma significativa.

minha herança

MyHeritage oferece um nível de serviço gratuito que inclui a criação básica de árvores genealógicas e acesso a extratos de documentos históricos. Inclui também o relatório da sua composição genética nas 42 etnias apoiadas pela empresa, a identificação dos familiares e ligações com eles quando possível.

Descobrimos que a interface do usuário do MyHeritage é muito menos intuitiva e mais difícil de navegar do que outras. É uma das poucas empresas que oferece um banco de dados de pesquisa abrangente de documentos históricos, análises de DNA e exames de saúde, mas achamos a integração entre eles um pouco desajeitada. Em 2018, o MyHeritage cometeu uma violação de segurança, expondo os endereços de e-mail e senhas com hash de mais de 92 milhões de usuários.

ADN vivo

A LivingDNA divide as suas ofertas de uma forma diferente das outras. Seu kit Ancestry DNA fornece uma visão geral de sua ancestralidade em 150 regiões geográficas e informações sobre haplogrupos maternos e paternos e acesso à ferramenta de comparação genética da empresa. O “pacote de bem-estar” de US$ 129 inclui relatórios sobre sua compatibilidade fisiológica com vitaminas, alimentos e exercícios. O Wellbeing and Ascendancy, de US$ 225, oferece tudo isso.

Apesar de não vender ou compartilhar dados, a empresa tem um muito banco de dados limitado de correspondências familiares; Um representante da empresa recusou-se a fornecer-me um número específico, mas disse que continha menos de 1 milhão de perfis. Se você deseja identificar e estabelecer conexões com familiares, existem opções melhores no mercado.

Sequenciamento completo do genoma.

Existem diversas empresas, incluindo Genomas completos, Genética Veritas, Genômica da Nebulosa e Laboratórios Danteque pode sequenciar todo o seu DNA, também conhecido como genoma. Este nível de análise é apropriado apenas para usuários avançados. Não só é caro (estes testes podem custar milhares de dólares, em alguns casos), mas também requer uma compreensão sofisticada da genética e de uma variedade de ferramentas técnicas necessárias para explorar e interpretar os resultados. Os testes de genoma completo mais baratos custam cerca de US$ 195.

Para a maioria das pessoas, a principal razão para a sequenciação completa do genoma é aprofundar a sua perspectiva sobre a saúde genética. Você pode coletar seus fatores de risco pessoais para doenças, sensibilidade a medicamentos e seu status de portador; isto é, o que você poderia transmitir aos seus filhos. Todos estes esforços também podem ser feitos (em grau menos intenso) com algumas das opções mais acessíveis descritas acima. Sugerimos começar com Nebula Genomics. você também pode carregar uma sequência de DNA existente do Ancestry ou do banco de dados de DNA 23andMe e obtenha relatórios do Nebula a um preço reduzido.