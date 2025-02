O mercado de trabalho está sofrendo, mas os dados de trabalho de hoje são vistos apenas pêssegos

Nas últimas semanas, houve uma interrupção maciça no mercado de trabalho com a administração do presidente Donald Trump, que se mudou para congelando ajuda federal e disparar dezenas de milhares de trabalhadores federais. Além de um grande número de ordens executivas, ameaças de guerras comerciais, início das deportações em massa e volatilidade do mercado de ações.

Mas na sexta -feira, o Escritório de Estatísticas do Trabalho Ele lançou o que investidores e observadores do mercado consideraram um relatório de emprego “positivo” para janeiro. Essa desconexão faz minha cabeça arranhar.

Uma explicação é que os dados econômicos são o contrário: o relatório de sexta -feira reflete o estado do mercado de trabalho em janeiro, antes do início do caos relativo. Mesmo assim, eu esperava que pelo menos houvesse algum impacto dos incêndios florestais destrutivos de Los Angeles, que viu Centenas de milhares dos californianos solicitam benefícios de desemprego.

Em vez disso, mais Dados trabalhistas recentes Ele mostra desemprego baixo e estável, com 4%. Além disso, o crescimento do emprego ainda está se movendo em um ritmo saudável.

Talvez os dados oficiais do trabalho não sejam um narrador confiável do que realmente está acontecendo, ou o que virá.

Lisa Countryman -IrozO CEO da JVS Bay Area, uma organização sem fins lucrativos para o desenvolvimento da força de trabalho, disse que não há dúvida de que as ações do novo governo causarão instabilidade para trabalhadores e empregadores, com consequências que se estenderão entre as indústrias em 2025.

Um mercado de trabalho potencialmente volátil

Os indicadores do mercado de trabalho pintam uma imagem ampla e refletem tendências passadas, mas não refletem com precisão as realidades econômicas de diferentes áreas, populações ou indústrias.

Como alguém que escreve sobre o relacionamento entre dados trabalhistas, o mercado imobiliário e o Federal Reserve, não fiquei surpreso ao ver os economistas virarem positivamente o relatório do trabalho na sexta -feira. As notícias decretaram que a economia é “resistente” e “forte” e que o mercado de trabalho “não poderia ser melhor”.

No entanto, pergunte à sua pessoa comum sobre encontrar um trabalho estável e bem pago e é provável que você tenha uma resposta muito diferente. Em 2024, os dados do mercado de trabalho PathRise mostram que os candidatos a emprego trouxeram a ele uma média de oito meses e 294 aplicativos para conseguir um emprego.

Não é exagero dizer que a economia sente que está em queda livre. A ordem do Departamento de Estado para um imediato Pausa de 90 dias em ajuda externaDefendendo por Elon Musk, ele deixou muitos empreiteiros do governo e agências mundiais lutando por operar ou até pagar seus trabalhadores. Enquanto isso, alguns 65.000 Os trabalhadores federais aceitaram uma oferta para renunciar em troca de pagamento até 30 de setembro. A Casa Branca disse que espera que até 200.000 trabalhadores participem do compraque foi recentemente suspenso temporariamente por um juiz federal.

Além disso, Trump está tomando medidas agressivas para aumentar a deportação de imigrantes sem documentos, que são quase 1 em cada 20 trabalhadorescom uma representação ainda maior em construção, agricultura e hospitalidade. A eliminação forçada das massas dos trabalhadores, que contribuem com bilhões de dólares em impostos estaduais e federais, pode levar a vagas de emprego baixas, custos mais altos, interrupções da cadeia de suprimentos e maior inflação.

“O presidente mudou as instruções políticas várias vezes”, disse Gene Ludwig, um ex -controlador de moeda e fundador do Instituto de Ludwig para prosperidade econômica compartilhada.

“É muito cedo para avaliar o efeito líquido de suas políticas de emprego”, disse Ludwig em um email.

Os cortes na taxa de juros não ocorrerão até mais tarde

Dados econômicos, como o relatório de trabalho de sexta -feira, também afetam as principais decisões monetárias, como o ajuste das taxas de juros. O Federal Reserve precisa alcançar um equilíbrio entre inflação e desemprego e examina as estatísticas oficiais para determinar seu próximo movimento.

Primeiro, o banco central deseja ver a velocidade da inflação antes de reduzir as taxas de juros novamente. Mas isso não parece provável no curto prazo, dada a ameaça de tarifas, cujos preços devem aumentar.

Segundo, o Fed está procurando sinais de fraqueza no mercado de trabalho. Embora o Fed não queira que os níveis de desemprego submergirem nos níveis de recessão, um mercado de trabalho “saudável” diz ao Banco Central que a economia pode pagar altas taxas endividadas.

As probabilidades eram Já baixo para que o Fed reduz as taxas de juros em sua próxima reunião em março. Mas agora é ainda mais claro que o banco central atrasará os cortes nas taxas até maio ou junho em breve. Pode levar meses para obter uma idéia clara de como as políticas de administração afetarão o mercado de trabalho, os preços dos consumidores e o custo dos empréstimos.

“Qualquer indicador que mostre uma economia de desaceleração aumentaria as possibilidades de um corte de taxa, especialmente o aumento do desemprego”, disse ele Greg HeymBrown Harris Stevens Chefe Economista.

Enquanto isso, teremos que nos contentar apenas com diferentes definições do que constitui um relatório de emprego positivo.

“Um mercado de trabalho forte é baseado na expansão de oportunidades para candidatos a emprego, não restringindo -os”, disse Countryman -irz.