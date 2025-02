O modelo EVO-2 movido a IA gera DNA, pesquisa do genoma da Acta

Avanço no design do genoma agitado da AI

Um novo modelo de inteligência artificial é introduzido, o preço do desenvolvimento significativo em uma pesquisa biológica. Desenvolvido por um conjunto de dados de 128.000 genomas, cobre uma variedade de formas, essa IA pode gerar todo o cromossomatum e um pequeno genoma do MSG. Os pesquisadores afirmam que o potencial de interpretar variantes de genes não codificantes associados à doença, tornando-a ferramenta poderosa na pesquisa genética. Espera -se que esse desenvolvimento melhore o próprio genoma, facilitando a compreensão mais profunda das sequências e funções de DNA.

No modelo de IA

De acordo com estudar Publicado no Instituto ARC, o modelo de IA, chamado Evo-2, desenvolveu-se em colaboração com a Universidade de Stanford e a Nvidia. O modelo, que está disponível nas interfaces de texto, fornece aos pesquisadores a capacidade de gerar e analisar sequências de DNA. Patrick Hsu, bioengenharia do Instituto Arcus e Universidade da Califórnia, Berkeley, declarou pelo Briefing de imprensa e o EVO-2 destina-se às necessidades da plataforma.

Treinado em um enorme genoma de repositório

Ao contrário dos exemplos anteriores de IA que se concentraram especialmente nas sequências de proteínas, o EVO-2 é treinado nos dados do genoma, ao redor das seqüências de codificação e não codificação. Este extenso treinamento inclui genomas de homens, animais, plantas, bactérias e archaea, 9,3 trilhões de letra de DNA. Na complexidade dos genomas do eucariótico, que contêm regiões de codificação e codificação intercaladas, já incorporou na estrutura do EVO-2 para melhorar sua capacidade de prever a ação do gene.

Teste de desempenho e capacidades

Anshul Kundaje, genomista computacional da Universidade de Stanford, assíduo Para a natureza dos testes independentes, seria necessário avaliar completamente as capacidades do EVO-2. Os primeiros resultados sugerem que tornam o alto nível com a previsão dos efeitos da mudança nos genes como BRCCA1, que está ligada ao câncer de mama. O modelo também foi usado para analisar a genomia de Lanigeris Mammoth, demonstrou mais a capacidade de interpretar todas as estruturas genéticas.

Gerando novas seqüências de DNA

A IA é testada no design de novas sequências de DNA, entre os editores do gene CRISPR, bem como os genomas bacterianos e virais. As versões anteriores do modelo produziram genomas imperfeitos, mas o EVO-2 é mostrado para melhorar a geração de mais sequência de probabiles biológicos. Brian aqui, biólogo computacional da Universidade de Stanford e Arcus, desde que seja feito o progresso, mais adiante, pode estar totalmente no escritório de células vivas.

Aplicações em potencial em uma pesquisa genética

Os pesquisadores prevêem que o EVO-2 ajudará a projetar sequências de DNA reguladoras para controlar a expressão gênica. Os experimentos já estão em andamento para testar suas previsões na acessibilidade da cromatina, que flui a identidade celular em organismos multicelulares. Yunha, biólogo computacional e CEO de Tatta Bio, sugeriu que a capacidade do EVO-2 de aprender um genomas bacterianos e Archaeus poderia ajudar no projeto de novas proteínas humanas.

Future Hope AI Genome Design

Os cientistas envolvidos no final do projeto para impulsionar mais o design de proteínas para a engenharia abrangente do genoma. Com as validações de refino e laboratório em andamento, o EVO-2 para comparar com a biologia sintética e a medicina de precisão. Espera -se que o modelo nas partes da regulação genética e do design das sequências de DNA aumente à medida que mais pesquisadores adotam e refinam as capacidades.