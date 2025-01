O modelo flash de flash gemini 2.0 só rolando em todos os usuários

O Google está rolando em uma versão estável do flash Gemini 2.0 para todos os usuários. Anunciado na quinta -feira, o modelo de inteligência artificial (IA) e substitui a prévia experimental do 2.0 Flash e lançada pela primeira vez em dezembro de 2024. O novo modelo de IA pode ser acessado nos aplicativos Web Client e Mobile com todos os usuários. Quando a gigante da tecnologia anunciou pela primeira vez à Família da IA ​​2.0 da Twins, os exemplos não oferecem melhores recursos entre o suporte nativo para a geração de imagens e a geração de áudio.

Gemini 2.0 Flash disponível em todos os usuários

Em Postagem do blogA gigante da tecnologia baseada em Mountain View informou que o modelo Twins 2.0 Flash AI agora está chegando ao aplicativo Gemini. Anteriormente, estava disponível apenas na versão da web. Enquanto os assinantes Avançados da Gemini acessarão o modelo de nova geração, os usuários gratuitos também poderão acessar o modelo. Atualmente, não se sabe se há um limite de taxa para a traição livre.

O Google disse aos usuários Avançados do Gemini também terão acesso a um milhão na janela de contexto com o modelo de IA. A empresa diz que isso é suficiente de 1.500 páginas para uploads. Strike, assinantes pagos e também obtenha acesso a recursos premium, como alta pesquisa, gemas e muito mais.

A gigante da tecnologia disse que o flash Twins 2.0 sustenta a saída multimodal na geração de imagens com o texto multilíngue de texto e stee stee text-abdress (TTS). Além disso, o modelo de IA também é desenhado pelo agente. 2.0 Flash nativo chama ferramentas como pesquisa do Google, as ferramentas relacionadas ao código de execução e funções de terceiros às vezes um usuário as define por API.

O desempenho, o Google compartilhou as pontuações do Bancark do modelo de IA de acordo com a prova interna. Chamado Superform Twins 1.5 em vez de enorme entendimento de idiomas multitarefa (MMLL), Natural2Code, matemática e benchmarks de perguntas e respostas à prova de pós-graduação no Google (GPQA).

A pintura da geração de imagens no Gemini agora suporta a versão mais recente do modelo Imagen 3 AI. Gemini 1.5 Flash (para usuários gratuitos) e 1,5 para (para usuários avançados) e também permanece disponível nas próximas semanas. O Google adicionou essa extensão para permitir aos usuários tempo para concluir as conversas existentes e mudar para um novo modelo de IA.